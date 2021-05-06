Общий фонд госбюджета Украины в апреле-2021 сведен с профицитом 4,2 млрд грн, дефицит за 4-мес.-2021 – 29,4 млрд грн – Минфин

Государственный бюджет Украины за январь-апрель 2021 выполнен с дефицитом 27,2 млрд грн, в том числе общий фонд – 29,4 млрд грн при росписи общего фонда за этот период 69,2 млрд грн, сообщило Министерство финансов в среду.

С учетом его данных по итогам трех месяцев, в апреле общий фонд госбюджета был сведен с профицитом 4,2 млрд грн, а в целом госбюджет – с дефицитом 2,8 млрд грн.

"Невыполнение росписи произошло из-за меньшего объема (прибыли), перечисленного в бюджет Нацбанком по итогам 2020 года (перечислено 24,4 млрд грн, предусмотрено в бюджете 33 млрд грн), в то же время было частично компенсировано за счет перевыполненения платежей Госналоговой и Гостаможней", – пояснило министерство в сообщении.

Как уточнил Минфин, наибольшие налоговые поступления в апреле обеспечили налог на добавленную стоимость (12,2 млрд грн при возмещении 12,4 млрд грн), налог на доходы физлиц (11,5 млрд грн), акцизный налог с произведенных в Украине товаров (6,2 млрд грн).

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 30,4 млрд грн или на 7,8% больше росиси апреля, из которых 28,4 млрд грн поступило в виде НДС, 1,8 млрд грн - ввозной пошлины, добавило министерство.

Согласно сообщению, по оперативным данным Госказначейства, в январе-апреле 2021 года расходы по общему фонду госбюджета составили 344 млрд грн или 91,3% от росписи. При этом финансирование соцрасходов, расходов на оборону, обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам проводились в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений, подчеркнул Минфин.

При этом фактические госзаимствования в общий фонд госбюджета в январе-апреле 2021 года составили 170,1 млрд грн, что на 21,7% меньше росписи на этот период, свидетельствуют данные Минфина.

В частности, размещение ОВГЗ позволило привлечь для финансирования госбюджета в январе-апреля этого года 135,4 млрд грн, в том числе 30,4 млрд грн в иностранной валюте ($956,4 млн та EUR 112,3 млн).

"Из внешних источников за четыре месяца 2021 года поступили средства в объеме 34,7 млрд грн вследствие размещения долгосрочных ОВГЗ 2021 года на $1,25 млрд и погашениями в 2029 году и доходностью на уровне 6,875% годовых", – указало министерство.

При этом платежи по погашению госдолга в январе-апреле 2021 года составили 141,9 млрд грн, что на 0,9% меньше планового показателя, платежи по обслуживанию - 45,7 млрд грн (на 1,8% меньше ожидаемого), указал Минфин.