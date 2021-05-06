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Продажа новых коммерческих авто в апреле возросла почти в 2,5 раза - эксперты
18:55 05.05.2021 |
В Украине в апреле 2021 года было зарегистрировано 1266 новых новых коммерческих автомобилей, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).
Отмечается, что относительно марта 2021 года в апреле спрос на новые коммерческие автомобили возрос на 8%
Самой популярной маркой среди приобретенных в апреле новых коммерческих авто стала Renault: в прошлом месяце была зарегистрирована 261 машина этой марки, что на 88% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
На втором месте по популярности оказался Fiat (152 регистрации, на 162% больше).
Третье место заняла марка МАЗ, 97 коммерческих авто этой марки было зарегистрировано в апреле 2021 года, что на 439% больше, чем в апреле 2020 года.
На четвертом месте оказалась марка Peugeot: 88 регистраций, что в 2,5 раза больше чем в апреле 2020 года.
Также в пятерку лидеров попала еще французская марка Citroen, 86 автомобилей которой было приобретено в Украине в прошлом месяце, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 4,1 тыс. новых коммерческих авто. Это на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Как сообщал Укринформ, в Украине в первом квартале 2021 года было зарегистрировано 2,8 тыс. новых грузовых и специальных автомобилей, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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