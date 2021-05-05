Сводный платежный баланс Украины в марте сведен с дефицитом $713 млн - НБУ

Дефицит сводного платежного баланса Украины в марте 2021 года составил $713 млн, что в 2,5 раза меньше, чем в марте 2020-го ($1,8 млрд), сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте.

Согласно его данным, дефицит текущего счета платежного баланса в марте составил $62 млн против $460 млн профицита в марте-2020.

Отмечается, что за первый квартал 2021 года профицит текущего счета платежного баланса составил $935 млн против $2,2 млрд в первом квартале 2020 года.

НБУ указал, что впервые за 15 месяцев темпы роста импорта товаров превысили темпы роста их экспорта и составили 26,7% и 24,8% соответственно.

Согласно сообщению, экспорт товаров составил $4,8 млрд, и его рост был вызван в основном ростом экспорта минеральных продуктов (в том числе руд) в 1,8 раза, черных и цветных металлов - в 1,7 раза, древесины и изделий из нее - в 1,4 раза, промышленных изделий - на 26,4%, продукции машиностроения - на 18,4% и продукции химической промышленности - на 12,5%.

В то же время наблюдалось сокращение экспорта продовольственных товаров на 3,3%, в основном за счет сокращения экспорта зерновых на 8,9%.

Объемы импорта товаров выросли до $5,8 млрд, в том числе энергетический импорт вырос на 19%, а неэнергетический импорт - на 28%. В частности, в 1,6 раза вырос импорт древесины и изделий из нее, в 1,4 раза - промышленных изделий и продукции машиностроения, на 24,8% - продовольственных товаров, на 19,8% черных и цветных металлов и на 13% - продукции химпромышленности.

Помимо этого, профицит торговли услугами, по оценкам Нацбанка, вырос до $500 млн со $393 млн в феврале 2020 года, поскольку темпы импорт продолжал сокращаться (на 6,4% раза) тогда как экспорт вырос (на 3,4%). Основным фактором сокращения импорта стало сокращение расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (в 1,5 раза). В то же время вырос импорт транспортных (в 21,1%) и других деловых услуг (1,3 раза). Помимо этого продолжался рост экспорта компьютерных услуг - на 27,9% и услуг по переработке минеральных ресурсов, которые принадлежат другим странам (на 15%).

Дефицит баланса первичных доходов составил $40 млн по сравнению с профицитом в $471 млн в марте 2020 года за счет увеличения в два раза выплат по доходам от инвестиций. Поступления по статье "оплата труда" выросли на 5,8%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в марте 2021 составил $60 млн против $461 млрд в марте-2020.

По данным Нацбанка, чистый отток по финансовому счету в марте составил $653 млн по сравнению с $2,2 млрд в марте прошлого года за счет операций частного и государственного секторов.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $50 млн, тогда как в марте-2020 он составил $712 млн.

Как указал регулятор, чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $251 млн и было обусловлено ростом внешней позиции по статье валюта и депозиты на $323 млн, выплатам по еврооблигациям на $60 млн и продажей банками ценных бумаг нерезидентов на $89 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) в марте этого года Нацбанк оценил в $147 млн в результате увеличения объемов наличной валюты вне банков на $145 млн (в марте 2020 - на $591 млн), остатков на счетах в иностранных банках на $112 млн, чистым сокращением задолженности по кредитам и займам на $76 млн и ростом чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $274 млн.

По состоянию на 1 апреля объем международных резервов составил $27 млрд, что обеспечивает финансирование импорта на протяжении 4,1 месяца.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2020 году был сведен с профицитом $2 млрд, что в три раза меньше, чем в 2019 году. Профицит текущего счета платежного баланса Украины в минувшем году составил $6,6 млрд, тогда как в 2019 году был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $4,1 млрд.

