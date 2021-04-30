Госдолг Украины в марте сократился на 38,7 млрд грн, или на $1,2 млрд - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в марте 2021 года сократился в гривне на 38,68 млрд грн - до 2,514 трлн грн, в долларах - на $1,24 млрд, до $90,17 млрд, сообщило Министерство финансов на сайте в четверг.

"По состоянию на конец марта-2021 совокупный государственный и гарантированный госдолг в национальной валюте составил 2,514 трлн грн ($90,17 млрд в эквиваленте). По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 38,68 млрд грн и на $1,24 млрд в долларовом эквиваленте", – указало министерство в релизе.

При этом государственный долг уменьшился на 28,91 млрд грн ($906,4 млн) - до 2,234 трлн грн ($80,14 млрд), из которых внешний долг составляет 54,2% (в том числе 21,2% от общей суммы составляют кредиты международных финансовых организаций, 28,9% - еврооблигации).

Гарантированный государством долг сократился на 9,77 млрд грн ($33,4 млн) до 279,5 млрд грн ($10,2 млрд), указал Минфин.

"Доля госдолга в гривне на конец марта 2021 года выросла до 39,8%", – отметил Минфин.

"В марте 2021 года Минфин провел 29 аукционов по размещению ОВГЗ, привлек 44,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета", - указано в сообщении.

Согласно информации министерства, платежи по погашению госдолга в январе-марте этого года составили 106,9 млрд грн, по обслуживанию – 37,4 млрд грн.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в марте укрепился до 27,88 грн/$1 по сравнению с 27,93 грн/$1 в феврале.