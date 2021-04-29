Розничный товарооборот в Украине в 2020г вырос на 12,7% в связи с ростом сегмента e-commerce - эксперт

Розничный товарооборот в Украине в 2020 году вырос на 12,7% по сравнению с 2019 г, что связано со значительным ростом сегмента e-commerce и высоким внутренним спросом, сообщила пресс-служба CBRE Ukraine.

В обзоре рынка торговой недвижимости за 2020 год сообщается, что в 2020 году в Украине были зафиксированы впечатляющие темпы роста годовых продаж в сегменте e-commerce. По данным Euromonitor International, сегмент e-commerce достиг 8% годового розничного товарооборота, что на 45% выше, чем в 2019 году.

"Благодаря такому значительному росту e-commerce, все больше розничных ритейлеров сосредоточились на развитии омниканальной торговли, чтобы конкурировать с онлайн-платформами", - сообщил управляющий партнер CBRE Ukraine Радомир Цуркан.

Значительное количество международных брендов, таких как Colin's, IKEA, Miniso, Massimo Dutti, Uterqüe, Stradivarius и Pull&Bear запустили онлайн-магазины в течение 2020 года. В продуктовый ритейлер ATB запустили свой первый онлайн-магазин во время локдауна и ввели новую услугу click & collect, что позволяет забрать продукты в магазине после онлайн-покупки.

Эксперт отметил и встречное движение из онлайна в оффлайн: некоторые e-commerce площадки (Rozetka, Makeup) активно открывали магазины click-and-mortar stores, чтобы дополнить онлайн-опыт для клиентов, которые хотят проверить товар вживую перед покупкой.

"E-commerce продолжит расширение в сторону многоканальной розничной торговли, стимулированный резким увеличением зависимости потребителей от покупок в интернете в течение 2020 года. Быстрое совершенствование услуг доставки также стимулирует расширение интернет-магазинов", - прокомментировал Цуркан.

По мнению эксперта, с ростом конкуренции все больше игроков e-commerce сегмента будут открывать и расширять магазины или точки выдачи, чтобы улучшить или дополнить онлайн опыт клиентов физическим или оффлайн опытом. Также ожидается, что более традиционные ритейлеры сосредоточатся на разработке онлайн-платформ, чтобы не отставать от привычек потребителей.

CBRE является крупнейшей в мире консалтинговой и инвестиционной компанией в сфере коммерческой недвижимости, доход которой в 2020 году составил $23,8 млрд. Компания входит в список 500 крупнейших компаний мира согласно рейтингу Fortune 500 (128 место в 2020).

Акции компании CBRE Group Inc., штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе (США), торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Украинский офис CBRE открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании.

