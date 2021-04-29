Финансовые новости
- |
- 29.04.21
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Решение правительства по «Нафтогазу» стало "предательством и дискредитацией западных стандартов" - дипломат
15:50 29.04.2021 |
Международные партнеры Украины восприняли то, каким образом уволили главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, как "предательство" и "дискредитацию западных стандартов".
Об этом "Европейской правде" рассказал информированный западный дипломат, уполномоченный на общение по этому вопросу на условиях анонимности.
По его словам, кадровая ротация проведена так, что вызывает серьезные вопросы относительно ее мотивов. "Это увольнение (Коболева с должности председателя правления) не имеет смысла, кроме варианта, если кто-то пытается поставить такого нового руководителя, который будет обслуживать их личные или политические интересы. С точки зрения корпоративного управления такой шаг является очень проблемным", - заявил он.
Дипломат отметил, что реформа корпоративного управления - одна из тех, которые с наибольшими усилиями продвигали с 2014 года.
"Мы всегда отстаивали институты, а не конкретных личностей, а то, что сейчас делают, наносит вред именно институту, потому что обходит все процедуры, предусмотренные для его создания. Вызывает обеспокоенность тот факт, что правительство, как главный акционер, не учло мнение наблюдательного совета ", - отметил собеседник ЕвроПравды.
Он пояснил, что по правилам именно наблюдательный совет должен увольнять главу правления "Нафтогаза". "Однако правительство сначала распустило наблюдательный совет, затем уволил председателя правления, и теперь, похоже, восстановит набсовет", - удивляется собеседник. "Среди доноров и международных партнеров (этот шаг) вызвал ощущение "предательства", что правительство пытается дискредитировать западные стандарты управления", - подчеркнул он.
Дипломат также не считает оправданным то, что формальным основанием для увольнения стали финансовые результаты компании. "Это - новый поворот в попытках осуществлять контроль над государственными предприятиями", - заявил дипломат.
Ранее в США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине. Аналогичное заявление совместно обнародовали послы G7.
Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и заявления об отставке не писал.
С 29 апреля правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почти случайное совпадение: Почему после увольнения Коболева к Джулиани пришли с обыском
ТОП-НОВОСТИ
|Послы стран G7 отреагировали на увольнения главы «Нафтогаза»
|Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе»
|Коболева уволили? По закону не могли. Но что нам закон. Незаконно, но уволили. Почему? Просто так. Потому что хочу
|Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета Нафтогаза, назначение Витренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оператор ГТС получает необоснованные средства за услуги балансировки - участники рынка
|Действия Оператора ГТС уничтожают сегмент независимых поставщиков газа - участники рынка
|Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации
|Бензин дорожает 29 апреля
|Рада отправила на доработку законопроект об отчислениях на накопительную пенсию
|Решение правительства по «Нафтогазу» стало "предательством и дискредитацией западных стандартов" - дипломат
Это интересно
|Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов
|Microsoft и Intel усовершенствовали поиск скрытых майнеров
|Первый пикап Hyundai представили официально
|Honda показала дизайн интерьера будущих моделей
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei