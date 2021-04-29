Международные партнеры Украины восприняли то, каким образом уволили главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, как "предательство" и "дискредитацию западных стандартов".

Об этом "Европейской правде" рассказал информированный западный дипломат, уполномоченный на общение по этому вопросу на условиях анонимности.

По его словам, кадровая ротация проведена так, что вызывает серьезные вопросы относительно ее мотивов. "Это увольнение (Коболева с должности председателя правления) не имеет смысла, кроме варианта, если кто-то пытается поставить такого нового руководителя, который будет обслуживать их личные или политические интересы. С точки зрения корпоративного управления такой шаг является очень проблемным", - заявил он.

Дипломат отметил, что реформа корпоративного управления - одна из тех, которые с наибольшими усилиями продвигали с 2014 года.

"Мы всегда отстаивали институты, а не конкретных личностей, а то, что сейчас делают, наносит вред именно институту, потому что обходит все процедуры, предусмотренные для его создания. Вызывает обеспокоенность тот факт, что правительство, как главный акционер, не учло мнение наблюдательного совета ", - отметил собеседник ЕвроПравды.

Он пояснил, что по правилам именно наблюдательный совет должен увольнять главу правления "Нафтогаза". "Однако правительство сначала распустило наблюдательный совет, затем уволил председателя правления, и теперь, похоже, восстановит набсовет", - удивляется собеседник. "Среди доноров и международных партнеров (этот шаг) вызвал ощущение "предательства", что правительство пытается дискредитировать западные стандарты управления", - подчеркнул он.

Дипломат также не считает оправданным то, что формальным основанием для увольнения стали финансовые результаты компании. "Это - новый поворот в попытках осуществлять контроль над государственными предприятиями", - заявил дипломат.

Ранее в США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине. Аналогичное заявление совместно обнародовали послы G7.

Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и заявления об отставке не писал.

С 29 апреля правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".