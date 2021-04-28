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Кабмин изменил порядок обследования сданных в эксплуатацию объектов строительства
17:55 28.04.2021 |
Кабинет Министров внес изменения в порядок обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства, согласно которым результаты обследования должны отражаться в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 28 апреля.
Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, документ совершенствует процедуру обследования объектов строительства путем обеспечения открытого доступа к информации о результатах обследования, паспортах объектов и ответственных исполнителях обследования в Реестре строительной деятельности с предоставлением открытого бесплатного доступа в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.
Кроме этого, принято постановление конкретизирует нормативные положения, касающиеся основных требований к зданиям и сооружениям в отношении которых осуществляется оценка соответствия объектов, квалификационных требований к исполнителям обследования в строительстве и периодичности проведения таких обследований.
Как сообщал Укринформ, правительство на заседании 1 июля 2020 года приняло постановление №559 «О реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства», разработанной Минцифры совместно с Минрегионом. Экспериментальным проектом предусмотрено создание и внесение ведомостей в Реестр строительной деятельности первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Планировалось, что проект будет действовать до 31 марта 2021 года. Правительство 31 марта 2021 года продлило срок реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства до 30 июня 2021 года.
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