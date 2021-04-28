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Кабмин изменил правила аренды государственного имущества
17:48 28.04.2021 |
Кабинет министров внес изменения в порядок расчета арендной платы за государственное имущество.
Соответствующее постановление было принято на заседании в среду, 28 апреля, передает пресс-служба правительства.
"Документом предусматривается обеспечить участников арендных отношений - арендатора и арендодателя четким механизмом расчета арендной платы (годовой, месячной, дневной, почасовой), а также механизмом учета инфляции", - сказано в сообщении.
Постановление принято с целью внедрения положений закона об аренде, который вступил в действие 1 февраля 2020 года. В частности, законом изменены категории арендаторов, которые имеют право получать в аренду государственное имущество на льготных условиях (без аукциона), по арендным ставкам, которые определяются Кабинетом министров. Кроме того, закон установил, что первое продолжение любых договоров, в том числе коммерческих, происходит без аукциона по ставкам аренды, которые определяются Кабинетом министров.
По сравнению с предыдущим правовым режимом вводятся такие существенные изменения:
* сокращается число целевых назначений, в результате чего выравниваются условия, в которых работают арендаторы на схожих или тождественных рынках, с целью предотвращения искривления конкуренции из-за неоправданного предоставления арендных льгот;
* уменьшаются арендные ставки для некоторых социально важных видов деятельности, в частности, частного образования (уменьшение ставки в 3 и 10 раз для частных школ и частных дошкольных учебных заведений, соответственно), для арендаторов, которые привлекают молодежь к занятиям спортом (уменьшение с 17% до 3%).
Принятым постановлением также утверждена Методика и изменен Порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества.
В частности, вводится программа стимулирования инвестиций в обновление заброшенных памятников архитектуры.
"Арендаторы, которые обеспечили такое восстановление и завершили реставрационные работы на объекте аренды, получат право на дополнительные арендные льготы. Если целью использования объекта является создание учебного заведения или музея, аренда уменьшается до одной гривни за квадратный метр в месяц. В зависимости от размера инвестиции в реставрационные работы сроки аренды могут достигать от 15 до 49 лет", - отмечается в сообщении.
Кроме того, уточняются подходы к определению гарантийного взноса для участия в аукционе: его размер повышается за участие в аукционе на привлекательные объекты аренды (в частности, в пассажирских терминалах аэропортов), и уменьшается, если объект большой площади расположен за пределами областных центров или городов.
Также внесенными изменениями упрощается процедура предоставления скидок для арендаторов, которые страдают от карантинных ограничений, в частности, такие арендаторы получают скидку на основании заявления без необходимости внесения изменений в договоры.
Методика также устанавливает механизм урегулирования вопросов размещения религиозных организаций, которые пользуются имуществом культовых сооружений по договорам безвозмездного пользования, которые законом выведены за пределы правового поля. Такие организации получат право переоформить эти договоры в договоры аренды по льготным ставкам.
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