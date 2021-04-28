Задолженность по зарплате в Украине в марте выросла на 5,3% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте 2021 года выросла на 5,3% и к 1 апреля составила 3,385 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

По ее данным, сумма задолженности по зарплате на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 гг., на эту же дату составила 165,8 млн грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности по зарплате в марте зафиксирован в Луганской (на 44,4%), Волынской (на 41,6%), Львовской на (33,3%), Хмельницкой (на 27,4%), Черкасской (на 18,8%), Черновицкой (на 12,7%), Николаевской (на 11,7%), Херсонской (на 10,3%), Донецкой (на 10,0%), Запорожской (на 4,4%) Закарпатской (на 1,5%), Ивано-Франковской (на 5,8%), Киевской (на 2,5%) областях и городе Киеве (на 0,2%).

При этом сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Житомирской (на 10,3%), Черниговской (на 9,8%), Ривненской (на 8,2%), Кировоградской (на 8,1%), Сумской (на 3,1%), Днепропетровской (на 3,0%) Харьковской (на 0,8%), Одесской (на 0,1%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в марте-2021 задолженность по выплате зарплаты выросла на предприятиях промышленности - на 7,8% (до 2,63 млрд грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности - на 4,6% (до 177,6 млн грн), в образовании - на 7,0% (до 17,57 млн грн), предоставлении других видов услуг - на 1,8% (до 2,4 млн грн), в сельском и лесном хозяйстве также на 1,8% (до 64,95 млн грн).

При этом задолженность по зарплате сократилась в сфере госуправления, обороны и соцстрахования - на 43,7% (до 7,49 млн грн), сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 29,6% (до 2,06 млн грн), ), в сферах временного размещения и организации питания - на 27,5% (до 6,33 млн грн), в здравоохранении - на 18,2% (до 51,06 млн грн), сфере финансовой и страховой деятельности - на 12,5% (до 0,16 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 4,9% (до 14,39 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций - на 4,7% (до 12,85 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 3,1% (до 251,17 млн грн), на предприятиях оптовой и розничной торговли - на 1,6% (до 34,00 млн грн), в сфере операций с недвижимостью на 1,4% (до 35,527 млн грн),

Официальный курс на 28 апреля - 27,7715 грн./$1.

