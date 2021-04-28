Финансовые новости
- |
- 28.04.21
- |
- 18:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Задолженность по зарплате в Украине в марте выросла на 5,3% - Госстат
17:33 28.04.2021 |
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте 2021 года выросла на 5,3% и к 1 апреля составила 3,385 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
По ее данным, сумма задолженности по зарплате на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 гг., на эту же дату составила 165,8 млн грн.
Как сообщает статведомство, рост задолженности по зарплате в марте зафиксирован в Луганской (на 44,4%), Волынской (на 41,6%), Львовской на (33,3%), Хмельницкой (на 27,4%), Черкасской (на 18,8%), Черновицкой (на 12,7%), Николаевской (на 11,7%), Херсонской (на 10,3%), Донецкой (на 10,0%), Запорожской (на 4,4%) Закарпатской (на 1,5%), Ивано-Франковской (на 5,8%), Киевской (на 2,5%) областях и городе Киеве (на 0,2%).
При этом сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Житомирской (на 10,3%), Черниговской (на 9,8%), Ривненской (на 8,2%), Кировоградской (на 8,1%), Сумской (на 3,1%), Днепропетровской (на 3,0%) Харьковской (на 0,8%), Одесской (на 0,1%) областях.
Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в марте-2021 задолженность по выплате зарплаты выросла на предприятиях промышленности - на 7,8% (до 2,63 млрд грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности - на 4,6% (до 177,6 млн грн), в образовании - на 7,0% (до 17,57 млн грн), предоставлении других видов услуг - на 1,8% (до 2,4 млн грн), в сельском и лесном хозяйстве также на 1,8% (до 64,95 млн грн).
При этом задолженность по зарплате сократилась в сфере госуправления, обороны и соцстрахования - на 43,7% (до 7,49 млн грн), сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 29,6% (до 2,06 млн грн), ), в сферах временного размещения и организации питания - на 27,5% (до 6,33 млн грн), в здравоохранении - на 18,2% (до 51,06 млн грн), сфере финансовой и страховой деятельности - на 12,5% (до 0,16 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 4,9% (до 14,39 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций - на 4,7% (до 12,85 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 3,1% (до 251,17 млн грн), на предприятиях оптовой и розничной торговли - на 1,6% (до 34,00 млн грн), в сфере операций с недвижимостью на 1,4% (до 35,527 млн грн),
Официальный курс на 28 апреля - 27,7715 грн./$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик: Увольнение Степанова не поможет Зеленскому, нужны срочные антикризисные меры
|В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить
|Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько
|Доллар подешевел на межбанке 27 апреля, но банкиры допускают рост его курса из-за выплат по НДС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин изменил порядок обследования сданных в эксплуатацию объектов строительства
|Кабмин изменил правила аренды государственного имущества
|Задолженность по зарплате в Украине в марте выросла на 5,3% - Госстат
|Энергокомитет Рады поддерживает назначение Галущенко на пост министра энергетики
|Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета Нафтогаза, назначение Витренко
|Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат
Это интересно
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei
|Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд
|Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами
|Автомобили Renault не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч
|Ferrari показала новый лимитированный суперкар