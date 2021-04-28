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Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат
16:58 28.04.2021 |
Реальная заработная плата в Украине в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года увеличилась на 9,5%, по сравнению с февралем текущего года также возросла - на 6,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте 2021 года по сравнению с февралем-2021 увеличилась на 8,5%, а в годовом измерении выросла на 18,9%, составив 13612 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).
Ведомство уточняет, что в 2021 году в феврале средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 12549 грн, в январе - 12337 грн, тогда как в декабре 2020 года - 14179 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в марте текущего года к марту-2020 наблюдался в Черновицкой (на 31,1%), Донецкой (на 30,1%), Тернопольской (на 26,9%), Ривненской (на 26,3%), Херсонской (на 26,2%), Волынской (на 25,9%), Хмельницкой (на 24,8%), Ивано-Франковской (на 24,3%), Черниговской (на 22,8%), Житомирской (на 20,8%), Закарпатской (на 20,0%), Одесской (на 19,9%), Луганской, Львовской и Сумской (на19,8%), Запорожской (на 19,0%) областях.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 20132 грн, самый низкий в Житомирской области - 10675 грн.
В марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата возросла в здравоохранении на 52%, в сфере временного размещения и организации питания - на 37,2%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 33,8%, образовании - на 28,8%, в сфере операций с недвижимостью - на 22,2%, в сфере оптовой и розничной торговли - на 20,4%, в сельском и лесном хозяйстве - на 17,4%, на предприятиях промышленности - на 15,0%, в финансовой и страховой деятельности - на 11,3%, в сфере информации и телекоммуникаций - на 9,4%, в сфере госуправления и обороны - на 9,1%, в строительстве - на 7,7%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы - также на 7,7%, в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 5,2%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 1,2%.
В сфере предоставлении других видов услуг заработная плата в марте-2021 относительно марта-2020 сократилась на 3,8%.
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