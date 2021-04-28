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Кабмин назначил главой Инспекции градостроительства соратника Саакашвили
15:55 28.04.2021 |
Кабинет министров на заседании в среду, 28 апреля, назначил на должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса.
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Согласно поданной декларации кандидата на должность, Кривонос до последнего времени работал директором общественной организации "Офис простых решений и результатов", основателями которой указаны Михэил Саакашвили и Александр Ольшанский. В прошлом году он заработал в этой организации 405,29 тыс. грн. Ранее Кривонос также входил в состав политсовета партии "Движение новых сил" Саакашвили, был первым заместителем Одесской таможни, когда областную администрацию возглавлял бывший президент Грузии. До этого с 2011 года работал в органах госрегистрации Минюста в Киевской и Одесской областях.
Кроме того Кривонос указал работу на должности и.о. директора ГП "Племенной завод Плоскивский", где получил 12,4 тыс. грн зарплаты, а также работу по совместительсту юридическим консультантом КП "Киевблагоустрий", где получил 114,32 тыс. грн.
Кривонос владеет долей 33% в ООО "Глобал Лигал Консалтинг Компании", 100% - в ООО "Б6", а также является основным собственником фермерских хозяйств "Ольга" и "Колос".
Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров назначил Сергея Прохорова первым заместителем председателя Государственной инспекции градостроительства, возложив на него исполнение обязанностей главы ведомства.
Перед этим Кабмин отстранил от должности председателя Государственной инспекции градостроительства Юрия Васильченко после того, как СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.
По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.
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