Кабмин установил норму отчислений госсектором дивидендов за 2020 на уровне 50% – постановление

Кабинет министров Украины установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам хозяйственной деятельности в 2020 году, на уровне 50%.

Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина в среду.

Таким образом, правительство, в частности, повысило норму отчисления для ЧАО "Укгидроэнерго" – в предыдущем проекте постановления, снятом с рассмотрения на заседании 21 апреля по просьбе министра экономики Игоря Петрашко, сославшегося на необходимость его доработки, предусматривалось установления нормы для генкомпании на уровне 30%.

Вместе с тем, согласно пояснительной записке к документу, для Ощадбанка размер дивидендов устанавливается на уровне 30%, ПриватБанка – 80%, НАК "Нафтогаз" – 95%, как предусматривалось и предыдущим проектом.

В то же время в проекте постановления, размещенном на сайте Минэкономики в феврале, предлагалась норма отчисления для ПриватБанка на уровне 75%.

В пояснительной записке указывается, что поступление дивидендов от предприятий госсектора за 2020 год ожидается на уровне 23,2 млрд грн без учета дивидендов от "Нафтогаза", исходя из предусмотренного финпланом на 2020 год получения им убытка в размере 11,8 млрд грн.

Как сообщалось, консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,002 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,294 млрд грн в 2019 году под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 28,4% (на 914,348 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 136,958 млн грн.