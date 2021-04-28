В ОАСК оспаривают назначение Любченко главой налоговой службы

Окружной административный суд города Киева просят отменить распоряжение Кабинета Министров Украины о назначении Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба суда.

«Отменить распоряжение правительства от 14 апреля 2021 года о назначении Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины - иск с таким требованием поступил в Окружной административный суд города Киева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, суд просят признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, которые допустили Алексея Любченко к участию в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы Украины, а также отменить решение Комиссии, которым были определены результаты собеседования с кандидатами и общий рейтинг кандидатов.

Согласно информации ОАСК, ответчиками указаны Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы и Кабинет Министров Украины.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 24 апреля 2020 года уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

14 апреля 2021 года Кабинет Министров Украины принял решение о назначении с 20 апреля 2021 года Алексея Любченко на должность председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта сроком на 5 лет.