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Deutsche Bank улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г. до 3,9% и повысил оценку до «нейтральной»
12:40 27.04.2021 |
Украинская экономика после спада на 4% в минувшем году в этом вырастет на 3,9%, а в следующем - на 4,3%, такой улучшенный макропрогноз обнародовал на днях в региональном отчете Deutsche Bank (DB), который в декабре прошлого года ожидал роста в 2021 и 2022 годах соответственно в 3,5% и 3,9%.
Согласно обнародованным на днях в региональном отчете DB данным, аналитики банка также повысили оценки инфляции, текущего счета и дефицита госбюджета. В частности, по их мнению, среднегодовая инфляция увеличится с 2,7% в прошлом году до 9% в этом (предыдущий прогноз - 6%), после чего снизится до 5,8% в следующем (5,5%).
Прогноз дефицита текущего счета улучшен в этом году до 0,6% ВВП (с 1,5% ВВП), в следующем - до 2,2% ВВП (с 2,5% ВВП), а дефицита бюджета - до 5,3% ВВП и 4,3% ВВП (с 5,5% ВВП и 4% ВВП).
В отчете Deutsche Bank повысил оценку Украины от уровня "слабые перспективы" (underweight) до "нейтральной" (neutral). Аналитики отметили, что ставки по ОВГЗ подросли, гривня стабильна, и большая часть корректировок уже произошла на валютном рынке в 2020 году.
В то же время они указывают, что повышенное ценовое давление и геополитическая напряженность, а также затянувшийся первый пересмотр программы stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) затрудняют более оптимистичный взгляд на Украину, позиции которой по-прежнему выглядят существенно слабее, чем в 2019 году. По мнению авторов отчета, гривня все еще недешева на основе фундаментальных моделей справедливой стоимости, и в целом по коэффициенту "риск-вознаграждение" Египет выглядит привлекательнее Украины.
Комментируя возможное включение ОВГЗ Украины в GBI-EM индексы J.P. Morgan, DB оценил возможный приток на украинский рынок внутренних заимствований в $0,3-0,5 млрд, допуская, что после включения сумма может еще существенно вырасти в течение следующих нескольких месяцев.
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