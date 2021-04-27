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Валовой национальный доход Украины увеличился на 3,9%
22:56 26.04.2021 |
Валовой национальный доход Украины за прошлый год увеличился на 3,9% по сравнению с 2019 годом.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.
Согласно уточненным данным Госкомстата, за прошлый год валовой национальный доход Украины составил 4,26 трлн грн, что на 3,9% больше, чем за 2019 год.
Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году валовой национальный доход составил 4,10 трлн грн, что на 12,2% больше, чем в 2018 году.
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