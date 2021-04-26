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Транспортные предприятия Украины за I кв.-2021 сократили перевозку грузов на 3,6% - Госстат
18:10 26.04.2021 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-марте 2021 года сократили перевозку грузов на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 135,3 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 5,9% - до 64,4 млрд ткм.
Согласно статданным, в первом квартале 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 69,7 млн тонн грузов, что на 5,7% меньше, чем в январе-марте 2020 года. Автомобильным было перевезено 43,2 млн тонн (-0,5%), водным – 0,7 млн тонн (-16,1%), трубопроводным – 21,7 млн тонн (-2,1%), авиационным – 0,02 млн тонн (+15,6%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-марте 2021 года:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-марту 2020 года
|млн т
|в % к январю-марту 2020 года
|Транспорт всего
|64447,3
|94,1
|135,3
|96,4
|железнодорожный
|40437,9
|92,9
|69,7
|94,3
|автомобильный
|9608,1
|94,3
|43,2
|99,5
|водный
|592,9
|103,8
|0,7
|83,9
|трубопроводный
|13734,7
|97,4
|21,7
|97,9
|авиационный
|73,7
|144,9
|0,02
|115,6
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