Уже 270 тысяч предпринимателей подали заявки на «карантинную» помощь

Уже 270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривень.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

«270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривень. Если правильно заполнены все данные, то в течение 10 дней выплата поступит на счет. Это уже во второй раз за полгода правительство запускает беспрецедентный для Украины пакет прямых выплат для бизнеса и людей», - написал Шмыгаль.

По словам премьера, параллельно с этим КМУ активно работает, чтобы предприниматели получили доступ к «дешевым деньгам». Относительно результатов программ льготного кредитования: по программе доступных кредитов "5-7-9" выдали 13,7 тысячи кредитов на более 33,6 млрд грн. Еще по одной программе доступного кредитования - государственные гарантии на портфельной основе - предоставлен 891 кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.

Кроме того, добавил Шмыгаль, власть договаривается с Международным банком реконструкции и развития относительно открытия для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на 100 млн долларов. Речь идет прежде всего об экспортно ориентированном бизнесе и долгосрочном финансировании.

Как сообщал Укринформ, 9 апреля вступил в силу закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантинных ограничений в «красных» зонах.

Согласно закону, застрахованное ФЛП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн. Кроме того, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.