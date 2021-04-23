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Госгеонедра продала спецразрешение на Павловское месторождение за 7,1 миллиона
17:07 23.04.2021 |
Государственная служба геологии и недр Украины 22 апреля 2021 года на электронных торгах реализовала специальное разрешение на пользование недрами с залежами каолина первичного и песка на Павловском месторождении 7,1 млн гривень.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба Госгеонедр.
«Государственная служба геологии и недр Украины провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами с целью добычи каолина первичного и песка (Павловское месторождение - ред.) ... В результате победу одержало ООО «Спис Украина», предложив наивысшую цену за лот - 7,1 миллиона гривень», - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в торгах приняли четыре частные компании. Борьбу за право добывать каолин первичный и песок вело три предприятия. В результате победу одержало ООО «Спис Украина», предложив наивысшую цену за лот. Вторая самая высокая цена за предложение поступила от ООО «Майнинг Индастри Групп - 7,06 миллиона гривень. Торги стартовали с 2,9 млн гривень.
Участок недр находится в Днепропетровской области, и предоставляется в пользование на 20 лет.
Председатель Госгеонедр Ромах Опимах заметил, что каолин первичный на Павловском месторождении пригоден для использования в качестве шихта для производства огнеупорных изделий общего назначения.
«Песок на участке недр можно использовать для формовочных и стержневых смесей в качестве наполнителя», - рассказал Опимах.
На предыдущих е-торгах по продаже Павловского месторождения победителем стало ООО «Украинская компания по добыче песков и каолинов», предложив 46,05 млн грн. Однако платить стоимость лота предприятие отказалось.
Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины учитываются запасы каолинов на 41 месторождении. Сейчас разрабатывается 21 месторождение, на девяти из них добыча временно ведется. Одно месторождение находится на стадии разведки.
«Мы подготовили и разместили в Инвестиционном атласе недропользователя предложения участков недр с залежами каолина для добычи или разведки полезных ископаемых. Сейчас в атласе содержится 16 объектов, шесть из них уже проданы на прозрачных электронных торгах », - сообщил глава службы.
Каолин используют в бумажной, резинотехнической, керамической, фарфоро-фаянсовой, черной металлургии и других отраслях промышленности.
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