Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение тарифов на отопление, горячую воду и другие коммунальные услуги.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель, обнародованном на сайте НБУ.

"Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - сказано в документе.

Нацбанк прогнозирует, что летом этого года цены на природный газ будут более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлого лета. Однако в целом по итогам 2021 года цена газа будет близкой к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

Нацбанк также прогнозирует повышение тарифов на другие коммунальные услуги.

"Увеличение заработных плат в сфере ЖКХ (в том числе за счет повышения минимальной заработной платы), и других производственных расходов приведет к дальнейшему удорожанию отдельных коммунальных услуг", - отмечают в НБУ.

Как сообщалось, в начале февраля Кабинет министров, представители местной власти и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду не повышались.

Согласно документу, убытки коммунальных предприятий, полученные из-за отказа от повышения тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы правительством до 1 октября 2021 года. Однако механизм такой компенсации пока не определен.