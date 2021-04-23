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Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду
16:00 23.04.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение тарифов на отопление, горячую воду и другие коммунальные услуги.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель, обнародованном на сайте НБУ.
"Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - сказано в документе.
Нацбанк прогнозирует, что летом этого года цены на природный газ будут более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлого лета. Однако в целом по итогам 2021 года цена газа будет близкой к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.
Нацбанк также прогнозирует повышение тарифов на другие коммунальные услуги.
"Увеличение заработных плат в сфере ЖКХ (в том числе за счет повышения минимальной заработной платы), и других производственных расходов приведет к дальнейшему удорожанию отдельных коммунальных услуг", - отмечают в НБУ.
Как сообщалось, в начале февраля Кабинет министров, представители местной власти и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду не повышались.
Согласно документу, убытки коммунальных предприятий, полученные из-за отказа от повышения тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы правительством до 1 октября 2021 года. Однако механизм такой компенсации пока не определен.
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