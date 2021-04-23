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Нацбанк ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале
14:11 23.04.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) оценивает падение ВВП Украины в первом квартале на 1,5%, тогда как в январе прогнозировал его снижение всего на 0,1%.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель, обнародованном на сайте НБУ
"В четвертом квартале прошлого года экономика почти достигла докризисного уровня, но в начале 2021 года ее восстановление несколько замедлилось. Во-первых, внедрение новых карантинных ограничений привело к угнетению деловой активности. Во-вторых, эффект низших прошлогодних урожаев сказался на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота", - отмечается в отчете.
Кроме того, НБУ констатирует усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России, что повлияло на ухудшение показателей промышленности несмотря на высокие цены на мировых товарных рынках.
Сложные погодные условия января-февраля также ослабили показатели строительства и транспорта.
В то же время по итогам марта, несмотря на "карантин красных зон", ожидается рост реального сектора экономики за счет эффекта низкой базы сравнения и фактического улучшения показателей предприятий.
Согласно прогнозу, начиная со второго квартала экономика Украины вернется к устойчивому росту, главным двигателем которого и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос.
Впрочем, согласно обнародованному документу, прогноз роста экономики во втором квартале также ухудшен - до 8,7% с 11,3%.
В то же время если в январе НБУ ожидал роста ВВП на 3,5% и 2,6% в третьем и четвертом кварталах 2021 года, тогда сейчас эти показатели оцениваются на уровне 4,2% и 3,6%.
Нацбанк уточнил, что этот макропрогноз основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии и ослабления текущих ограничений уже с мая.
Как сообщалось, в целом Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8% с 4,2%, прежде всего из-за вызванных карантинными ограничениями потерь, но в то же время улучшил прогноз на 2022 год - до 4% с 3,8%.
ВВП Украины в 2020 году снизился на 4%, в том числе в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом замедлился соответственно до 3,5% и 0,5%.
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