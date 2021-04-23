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Рост ВВП Украины замедлится с 4,1% в 2021 г до 3,7% в 2022г - консенсус-прогноз Минэкономики
13:03 23.04.2021 |
Рост ВВП Украины в 2021 году составит 4,1% вместо ожидавшихся в августе прошлого года 3,2%, а рост экономики в 2022-м ожидается на уровне 3,7% вместо 3,5%, такой консенсус-прогноз о влиянии COVID-19 на экономику и общество обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на своем сайте в пятницу.
"Так, эксперты ожидают роста ВВП в 2021 году на уровне 4,1% в отличие от ранее прогнозируемых 3,2%, в 2022 году - на 3,7% в отличие от 3,5% соответственно. Все элементы спроса будут иметь положительную динамику, а наибольший рост будет наблюдаться в инвестициях", – говорится в документе.
По мнению экспертов, в 2023-2024 гг. темпы экономического роста Украины будут иметь устойчивый рост – на уровне 3,5% в 2023 году и 3,9% в 2024-м.
"Бюджетное стимулирование, введенное для поддержки населения и бизнеса, сохранит высокие позиции, что отразится на размере дефицита бюджета, который, по оценкам экспертов, по сравнению с 2020 годом постепенно уменьшится, но будет выше предварительных оценок (консенсусная оценка на 2021 составляет "минус" 4,9% от ВВП против "минус" 3,4% предварительной оценки консенсус-прогноза", – указало министерство в документе.
Консенсусная оценка дефицита бюджета на 2021 составляет 4,9% ВВП против 3,4% предварительной оценки консенсус-прогноза, а в 2022 году этот показатель ожидается на уровне 4,3%, свидетельствует прогноз.
В условиях выхода на траекторию роста постепенно будет увеличиваться потребность в рабочей силе и уровень безработицы будет снижаться, но не выйдет на допандемийный уровень (консенсусная оценка на 2021 сохранилась на уровне предыдущей и составила 9,2%, на 2022-й несколько повысилась - до 8,7% в отличие от предыдущих 8,5%), отмечается в прогнозе.
Рост инфляции декабрь к декабрю составит 7,7% в 2021 году с дальнейшим снижением на 6,7% в 2022-м, указано в документе, хотя ранее инфляция в 2021-м и 2022 гг. ожидалась на уровне 6%. Среднегодовой курс эксперты ожидают на уровне 27,9 грн/$ в текущем и 28,5 грн/$ в следующем году. К концу этого года обменный курс ожидается на уровне 28,2 грн/$, к концу 2022-го – 29 грн/$, свидетельствуют материалы консенсус-прогноза.
В 2023-2024 гг., по мнению экспертов, экономика продолжит расти на уровне 3,5% в 2023 году и 3,9% в 2024 году, а инфляция вернется к целевым ориентирам НБУ (5,7% в 2023 году и 5, 1% в 2024 году), указано в прогнозе.
Консенсус-прогноз подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономики, Минфина, а также более десятка государственных и неправительственных организаций и компаний.
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