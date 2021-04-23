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Кабмин решил ликвидировать центр исследований антимонопольной политики
09:33 23.04.2021 |
Кабинет министров согласовал ликвидацию Центра комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №348-р от 21 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно документу, с предложением ликвидировать центр исследований обратился Антимонопольный комитет.
Согласно данным на его сайте, Центр комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики является бюджетным учреждением, созданным в 1996 году.
Основной целью деятельности Центра указано научно-исследовательское, экспертное, аналитическое, информационное и методологическое обеспечение деятельности государственных органов в сфере регулирования конкурентных отношений, а также научное обеспечение реализации основных функций Антимонопольного комитета.
Общая тематика научно-исследовательских работ Центра распределена по направлениям: общие принципы реализации конкурентной политики, научно-методические основы анализа товарных рынков, проблемы естественных монополий и правовое регулирование реализации конкурентной политики.
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