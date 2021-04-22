Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

Ведомство указало, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в марте 2021 составил 10,9%, а с учетом сезонной корректировки – 1,8%.
В поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в марте-2021 к марту-2020 зафиксирован рост на 7,3%, в перерабатывающей промышленности – на 2,5%, тогда как сокращение производства в добывающей промышленности составило 1,5%.
Госстат уточнил, что в первом квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду годом ранее промышленное производство в Украине сократилось на 2%, в том числе в добывающей промышленности – на 2,8%, переработке – на 3,3%, хотя в поставке электроэнергии, газа и пара достигнут рост на 4,1% из-за существенно более холодной погоды.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в марте 2021г.
|март 2021г к февралю 2021г. %
|март 2021г к марту 2020г. %
|январь-март 2021 к январю-марту 2020
|Справочно: март 2020 к марту 2019
|Промышленность всего
|110.9
|102.1
|98.0
|95.7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|111.3
|98.5
|97.2
|95.8
|- добыча каменного и бурого угля
|112.5
|108.1
|98.9
|82.2
|- добыча сырой нефти и природного газа
|110.1
|95.6
|94.3
|97.9
|- добыча металлических руд
|112.5
|103.2
|101.4
|96.6
|Перерабатывающая промышленность
|113.7
|102.5
|96.7
|96.6
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|112.8
|93.8
|90.9
|104.1
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|115.0
|114.6
|97.8
|96.1
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|114.6
|105.0
|97.9
|100.8
|Производство кокса. и продуктов нефтепереработки.
|102.1
|97.1
|92.8
|100.8
|Производство химических изделий и химической продукции
|116.4
|114.3
|112.8
|116.7
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|94.0
|81.8
|98.7
|102.5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|132.2
|103.9
|96.9
|97.2
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|111.4
|105.2
|99.4
|89.9
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|116.6
|107.6
|97.6
|86.5
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|150.5
|98.9
|103.2
|89.2
|производство электрического оборудования
|117.2
|133.4
|128.0
|100.1
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|107.7
|99.2
|91.3
|87.4
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|119.7
|104.8
|87.0
|79.6
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|114.1
|126.1
|107.8
|92.5
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|101.0
|107.3
|104.1
|92.6
Данные: Госстат. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей