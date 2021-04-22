Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

Промышленное производство в Украине в марте 2021 года возросло на 2,1% по отношению к марту 2020 года, который стал первым месяцем введения карантина из-за COVID-19, а скорректированный на эффект календарных дней рост составил – 2,4%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Ведомство указало, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в марте 2021 составил 10,9%, а с учетом сезонной корректировки – 1,8%.

В поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в марте-2021 к марту-2020 зафиксирован рост на 7,3%, в перерабатывающей промышленности – на 2,5%, тогда как сокращение производства в добывающей промышленности составило 1,5%.

Госстат уточнил, что в первом квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду годом ранее промышленное производство в Украине сократилось на 2%, в том числе в добывающей промышленности – на 2,8%, переработке – на 3,3%, хотя в поставке электроэнергии, газа и пара достигнут рост на 4,1% из-за существенно более холодной погоды.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в марте 2021г.

март 2021г к февралю 2021г. % март 2021г к марту 2020г. % январь-март 2021 к январю-марту 2020 Справочно: март 2020 к марту 2019 Промышленность всего 110.9 102.1 98.0 95.7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 111.3 98.5 97.2 95.8 - добыча каменного и бурого угля 112.5 108.1 98.9 82.2 - добыча сырой нефти и природного газа 110.1 95.6 94.3 97.9 - добыча металлических руд 112.5 103.2 101.4 96.6 Перерабатывающая промышленность 113.7 102.5 96.7 96.6 Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 112.8 93.8 90.9 104.1 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 115.0 114.6 97.8 96.1 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 114.6 105.0 97.9 100.8 Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. 102.1 97.1 92.8 100.8 Производство химических изделий и химической продукции 116.4 114.3 112.8 116.7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 94.0 81.8 98.7 102.5 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 132.2 103.9 96.9 97.2 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 111.4 105.2 99.4 89.9 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 116.6 107.6 97.6 86.5 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 150.5 98.9 103.2 89.2 производство электрического оборудования 117.2 133.4 128.0 100.1 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 107.7 99.2 91.3 87.4 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 119.7 104.8 87.0 79.6 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 114.1 126.1 107.8 92.5 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 101.0 107.3 104.1 92.6

Данные: Госстат. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей