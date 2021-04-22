Минфин предлагает расширить круг облагаемых транспортным налогом автомобилей

Министерство финансов вновь намерено предложить Верховной Раде расширить базу обложения транспортным налогом, как это ранее предлагает "ресурсный" законопроект из бюджетного пакета на 2021 год, свидетельствует соответствующий законопроект министерства с поправками в Налоговый кодекс, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Как и прежде, Минфин предлагает облагать налогом на транспорт автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (в настоящее время эта сумма соответствует 1,2 млн грн.

Помимо этого, предлагается установить ограничение для производителей и импортеров табачных компаний за три месяца до повышения ставок соответствующего акцизного налога, не превышать 115% среднемесячного объема реализации товаров. К объему товара, который превысит этот показатель, Минфин предлагает применять коэффициент акциза 1,5, свидетельствуют материалы законопроекта.

В предложениях министерства также содержится норма об исключении механизма приостановки действия лицензии на право производства топлива. Согласно законопроекту, эти лицензии могут быть выданы или аннулированы. При этом предлагается изменить одно из условий аннулирования лицензии. В частности, предпосылкой для аннулирования может быть неуплата очередного платежа за такое разрешение, тогда как в существующей редакции действует норма о приостановке действия лицензии при неуплате очередного платежа за нее в течение 30 дней.

Наряду с этим Минфин в законопроекте предусмотрел норму о необходимости сканирования штрих-кода марки акцизного налога на алкогольные напитки параллельно с обязательством проводить расчетные операции по таким товарам через РРО и ПРРО.