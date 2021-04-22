Минфин предлагает исключить ФЛП-производителей мяса птицы из числа плательщиков единого налога

Согласно документу, Минфин планирует исключить из перечня предпринимателей-плательщиков единого налога 4-й группы субъектов хозяйствования, деятельность которых в соответствии с КВЭД-2010 относится к классам 01.47 (разведение домашней птицы), 01.49 (в части разведения и выращивание перепелов и страусов) и 10.12 (производство мяса домашней птицы).
В пояснительной записке к проекту Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" указано, что на данный момент плательщиками единого налога 4-й группы не могут быть предприниматели, получающие более 50% дохода от продажи от реализации декоративных растений, диких животных и меха из них.