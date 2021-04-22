Украина в ответ на дискриминацию введет 35%-ю спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Межведомственная комиссия по
международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных
и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских
предприятий автомобилестроения и применила адекватные меры, решив ввести
специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из
Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.
"Специальная пошлина применяется (...) до установления факта
прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных
действий в отношении Украины", - отмечается в сообщении Комиссии в
четверг в газете "Урядовый курьер".
Согласно ему, решение МКМТ о введении спецпошлины вступает в силу через 10 дней со дня публикации.