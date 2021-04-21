Минрегион планирует в этом году обновить более тридцати строительных норм

Министерство развития громад и территорий в 2021 году планирует обновить более тридцати государственных строительных норм (ГСН) - почти треть от действующих сегодня ГСН.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что Минрегион в 2021 году получил рекордное за последние десять лет бюджетное финансирование научных исследований и работ по нормированию и стандартизации. Общая сумма достигает 54 млн грн.

В этом году Минрегионом будет разработано четыре новых ГСН, на замену строительных норм и правил, которые были приняты еще в 80-х годах прошлого столетия, в том числе по проектированию и строительству аэродромов, промышленных зданий и сооружений.

По меньшей мере треть от общего объема финансирования министерство планирует направить на работы по стандартизации в строительстве - более 130 национальных стандартов. В частности речь идет о почти 20 национальных стандартах, направленных на обеспечение внедрения ВІМ-технологий, в том числе, национальные стандарты, идентичные гармонизированным европейским и международным стандартам (принятие методом перевода); до 60 гармонизированных европейских «подрегламентных» (Регламент ЕС № 305) стандартов относительно строительной продукции (принятие методом перевода); до 30 национальных стандартов по энергоэффективности; более 20 других национальных стандартов, в том числе «поддерживающих» стандартов, которые раскрывают положения государственных строительных норм (содержат соответствующие методики расчета, на которые есть ссылки в ГСН с целью системного введения параметрического метода нормирования в строительстве).

Соответствующий перечень, направлен в Национальный орган стандартизации для включения в Программу работ по национальной стандартизации на 2021 год.

«До 2025 года, при условии соответствующего ежегодного финансирования, Министерство планирует полностью обновить государственные строительные нормы. Кроме того, Минрегион осуществит выполнение 13 научных разработок по приоритетным направлениям в сферах строительства, пространственного планирования территорий и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства», - рассказала заместитель министра развития громад и территорий Наталья Козловская.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются во время проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.