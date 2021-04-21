"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Кабмин утвердил порядок выделения беспроцентных кредитов для малообеспеченных семей
15:52 21.04.2021 |
Кабинет министров на заседании в среду, 21 апреля, утвердил порядок предоставления помощи для получения экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, размер и условия возвращения такой помощи.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято по процедуре без обсуждения.
Согласно пояснительной записке к документу, принятым в прошлом году законом предусмотрена возможность предоставления таким семьям одноразовой беспроцентной помощи за счет госбюджета, однако порядок предоставления такой помощи до сих по не утвержден.
"Главным механизмом стимулирования граждан к возвращению на рынок труда является предоставление беспроцентной возвратной одноразовой помощи. Такая финансовая помощь будет предоставляться неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченных семей для закупки оборудования и материалов с целью организации собственного бизнеса", - сказано в пояснительной записке к документу.
Согласно документу, предоставление помощи для восстановления экономической самостоятельности малообеспеченных семей вводится с 2022 года за счет средств госбюджета на соответствующий год.
Размер такой помощи не может превышать 15 размеров минимальной зарплаты и будет предоставляться через органы социальной защиты населения, в частности через Центры занятости.
При этом установлено, что такая помощь не будет подлежать возврату, если сумма уплаченных налогов ее получателем за трехлетний период превысит размер такой помощи.
Как сообщалось, в июне 2020 года Верховная Рада приняла закон, которым введена помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи в виде единовременной беспроцентной возвратной ссуды для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.
Порядок предоставления такой помощи, ее размер и условия возврата будет определять Кабинет министров.
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