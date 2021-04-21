"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Заявки на получение 8000 гривен подали более 200 тысяч украинцев
14:08 21.04.2021 |
По состоянию на 21 апреля заявки на получение 8 тысяч гривен подали уже 206 тысяч физических лиц - предпринимателей (ФОПов) и наемных работников. Заявки принимаются из "красных зон".
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, 21 апреля.
Как напомнил Шмыгаль, оформить заявку можно через портал или приложение "Дія". "Система автоматически определяет, подпадаете ли вы под выплаты", - сказал он.
Премьер отметил, что предприниматели и наемные работники в тех регионах, которые были в красной зоне, но по состоянию на начало этой недели вышли из нее, все равно смогут податься на программу государственной помощи.
"То есть, бизнес в Ивано-Франковской или Закарпатской области так же может оставить заявки для получения выплат", - сказал Шмыгаль.
Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплат физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.
Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.
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