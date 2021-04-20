МИД РФ заявил об отсутствии ограничений для торгового судоходства через Керченский пролив в украинские порты

Движение торговых судов через Керченский пролив, в том числе в украинские порты не ограничивалось, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких ограничений для торгового судоходства для использования украинских портов введено не было", - сказал Рябков журналистам.

"А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия", - заявил он.

Ранее представитель госдепа США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон обеспокоен планами России блокировать проход иностранных кораблей и судов в некоторых частях Черного моря. "Соединенные Штаты выражают глубокую озабоченность в связи с планами России блокировать иностранные военно-морские корабли и государственные суда в некоторых частях Черного моря", - говорится в заявлении Прайса, распространенном госдепом.

В бюллетене управления навигации и океанографии Минобороны РФ говорилось, что временно с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.

15 апреля МИД Украины выразило протест в связи с объявлением РФ о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива и потребовали отменить это решение. "Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - говорится в заявлении МИД Украины.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил о выходе отряда боевых кораблей в море для проведения учебных стрельб. "В мероприятиях также будут задействованы самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Ранее Южный военный округ сообщил, что 15 кораблей Каспийской флотилии совершают переход в Черное море на учения. Среди них три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей Украины.