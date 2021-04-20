Малый бизнес может получить займов на $100 миллионов - новая кредитная программа МБРР

Малый и средний бизнес (МСБ) сможет получить льготное кредитование на общую сумму 100 млн долл. в рамках новой кредитной программы Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня, 19 апреля 2021 года, Кабмин принял постановление о «Некоторых вопросах реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития инвестиционного проекта «Дополнительное финансирование для противодействия COVID-19 в рамках Проекта доступа к долгосрочному финансированию». Проектом... предусмотрено привлечение кредита от МБРР в размере 100 млн долл. США для предоставления экспортоориентированным малым и средним предприятиям доступа к долгосрочному финансированию", - говорится в сообщении.

Благодаря кредитной программе, отмечают в Минфине, будет происходить наращивание экспортного потенциала, для стимулирования роста ВВП Украины в условиях падения экономической активности в мире, вызванного пандемией коронавируса. В министерстве считают, что проект доступа к долгосрочному финансированию окажет положительное влияние на развитие экспортоориентированных малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, будет способствовать сохранению существующих и созданию новых рабочих мест, особенно в контексте преодоления последствий кризиса.

Также сообщается, что 19 апреля правительство поддержало распоряжение Президента Украины о создании украинской делегации для участия в переговорах с МБРР и уполномочивания председателя правления акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» на подписание гарантийного соглашения между Украиной и МБРР.