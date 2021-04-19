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Кабмин назначил временного главу Госаудитслужбы на новый пятилетний срок
14:48 19.04.2021 |
Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 19 апреля, принял решение назначить Геннадия Плиса председателем Государственной аудиторской службы с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №337-р от 19 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.
Геннадий Плис возглавляет Госаудитслужбу с 30 апреля 2020 года, он был назначен на должность по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина.
До этого он с сентября 2019 года работал заместителем министра финансов, в 2017-2019 годах был, директором Департамента по вопросам региональной политики Секретариата правительства, заместителем государственного секретаря Кабмина.
В 2014-2016 годах Плис работал на руководящих должностях в КГГА, в 2012-2013 годах - возглавлял набсовет ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".
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