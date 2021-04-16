Украинские предприятии в 2020г сократили доналоговую прибыль на 41% – Госстат

Согласно данным Госстата, в минувшем году предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 602,3 млрд грн прибыли, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году.
В то же время 29,2% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в 2020 году выросли на 94,6% по сравнению с 2019 годом - до 337,9 млрд грн.
Официальный курс доллара на 16 апреля составил – 27,9592 грн/$1.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за 2020г¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за 2020, млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за. 2019, млн грн.
|Прибыль до налогооб-ния, млн грн
|Прибыль до налогооб-ния 2020 к 2019, %
|Убыток до налогооб-ния, млн грн
|Убыток до налогооб-ния 2020 к 2019, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предпр-тий 2020 г, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий 2019, %
|Всего
|264477,3
|446862,2
|602339,2
|97,1
|337861,9
|194,6
|29,2
|19,5
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|41388,6
|28293,6
|54289,2
|138,9
|12900,6
|119,6
|19,0
|19,0
|Промышленность:
|-52,7
|144039,7
|182142,2
|74,1
|182194,9
|179,0
|34,2
|23,5
|Строительство
|3722,5
|5498,6
|5677,0
|81,0
|1954,5
|129,4
|21,7
|16,2
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|29613,4
|91226,2
|76607,9
|74,3
|46994,5
|393,8
|22,8
|12,7
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|13422,8
|6853,8
|54141,6
|164,0
|40718,8
|155,6
|50,4
|30,2
|Временное размещение и организация питания
|-3196,0
|2910,6
|935,3
|27,0
|4131,3
|745,7
|69,0
|19,0
|Информация и телекоммуникации
|14217,6
|19387,1
|22183,7
|99,9
|7966,1
|283,1
|25,7
|12,7
|Финансовая и страховая деятельность
|179493,3
|58515,5
|186837,3
|258,1
|7344,0
|53,0
|11,1
|13,8
|Операции с недвижимостью
|-7704,8
|14144,7
|6568,3
|42,0
|14273,1
|951,2
|55,6
|28,4
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|-7789,9
|71219,9
|6851,1
|9,5
|14641,0
|2142,4
|31,3
|17,6
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|343,6
|3905,7
|2640,1
|55,7
|2296,5
|276,4
|39,4
|24,3
|Образование
|-86,4
|-4,1
|6,5
|108,4
|92,9
|918,7
|66,7
|25,0
|Здравоохранение и социальная помощь
|2005,1
|242,9
|2724,0
|241,6
|718,9
|81,3
|26,0
|36,5
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|-1005,8
|459,9
|629,0
|81,8
|1634,8
|528,8
|61,3
|22,6
|Предоставление других услуг
|106,0
|168,1
|106,0
|63,1
|-
|-
|-
|-
Данные: Госстат Украины
¹- данные без учета временно оккупированных территорий АРК, г.Севастополь и части Донецкой и Луганской областей.
Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за 2020г¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за 2020, млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообло-жения за. 2019, млн грн.
|Прибыль до налогооб-ния, млн грн
|Прибыль до налогооб-ния 2020 к 2019, %
|Убыток до налогооб-ния, млн грн
|Убыток до налогооб-ния 2020 к 2019, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предпр-тий 2020 г, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий 2019, %
|Промышленность
|-52,7
|144039,7
|182142,2
|74,1
|182194,9
|179,0
|34,2
|23,5
|Добывающая промышленность
|59097,7
|88242,4
|82289,7
|82,8
|23192,0
|207,1
|42,1
|24,6
|Перерабатывающая промышленность
|-1178,3
|58678,6
|81081,9
|70,6
|82260,2
|146,3
|28,5
|19,0
|в том числе
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|15334,4
|27883,7
|30557,8
|87,6
|15223,4
|217,7
|30,6
|21,4
|текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов
|534,4
|764,4
|788,3
|96,6
|253,9
|488,2
|25,0
|6,5
|Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели
|1742,1
|5103,5
|4627,8
|78,3
|2885,7
|357,9
|25,5
|18,3
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|-431,0
|-1890,2
|1206,3
|404,2
|1637,3
|74,8
|33,3
|47,1
|Производство химической продукции
|-18364,1
|16943,6
|2870,7
|16,7
|21234,8
|8345,3
|33,8
|15,8
|Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|5774,5
|5476,1
|5995,4
|109,3
|220,9
|2327,6
|15,6
|2,2
|производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции
|3869,2
|16400,5
|11297,4
|66,0
|7428,2
|1050,1
|24,2
|10,7
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|-938,4
|-34409,5
|10235,3
|152,9
|11173,7
|27,2
|30,9
|24,4
|Машиностроение
|-8730,6
|20226,0
|11131,0
|47,1
|19861,6
|581,5
|28,9
|23,5
|производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|781,7
|1367,7
|907,1
|63,2
|125,4
|187,0
|25,9
|14,8
|производство электрического оборудования
|-1980,9
|2790,7
|1872,6
|62,1
|3853,5
|1700,9
|26,9
|17,3
|производство машин и оборудования не относящихся к др. группам
|-3319,6
|4744,5
|4484,8
|77,7
|7804,4
|762,1
|29,6
|25,0
|производство транспортных средств и оборудования
|-4211,8
|11323,1
|3866,5
|28,8
|8078,3
|385,1
|30,3
|28,1
|Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования
|31,2
|2180,5
|2371,9
|82,6
|2340,7
|338,1
|27,6
|13,1
|Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|-55749,7
|-1382,4
|17921,0
|58,6
|73670,7
|230,5
|57,2
|41,0
|Водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|-2222,4
|-1498,9
|849,6
|94,5
|3072,0
|128,1
|46,7
|46,1
Данные: Госстат Украины
¹- данные без учета временно оккупированных территорий АРК, г.Севастополь и части Донецкой и Луганской областей.