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Бизнес ожидает замедления роста инфляции и ослабление девальвации гривни - опрос НБУ
10:32 16.04.2021 |
Украинский бизнес улучшил ожидания относительно замедления инфляции на протяжении ближайших 12 месяцев до 7,7% с 7,9% и ослабления курса гривни до 29,15 грн/$1 с 29,68 грн/$1.
Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий страны, обнародованного на сайте НБУ, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий вырос по сравнению с прошлым кварталом до 108,4% с 99,6%, вернувшись к положительным значениям.
По данным центробанка, улучшение произошло в основном за счет высоких оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также инвестиционных расходов на строительство.
Опрос свидетельствует, что улучшение финансового состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения, которые считают, что их состояние не изменится в следующие 12 месяцев.
Согласно отчету, бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения.
По данным опроса, шестой квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников. При этом респонденты предприятий торговли и добывающей промышленности ожидают увеличения количества своих работников.
В то же время большинство компаний (62,9%) планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев и лишь 2% компаний готовы к уменьшению зарплат.
Опрос демонстрирует, что доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 39,3% (в предыдущем квартале - 41,7%). Подавляющее большинство заемщиков (78,7%) предпочитает привлекать средства в национальной валюте. В то же время выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом - до 8,7% с 6,9%. Указывается, что главными препятствиями для привлечения новых кредитов предприятия назвали высокие ставки (55,9% респондентов) и чрезмерные требования к залогу (40,9%).
В опросе деловых ожиданий приняло участие 687 предприятий из 22 регионов страны. Среди опрошенных 18,3% - компании перерабатывающей промышленности, 16% - оптовой торговли, 15% - сельского хозяйства, 13,2% - транспорта и связи, 6,8% - добывающей промышленности, 4,8% - сферы электроэнергии и водоснабжения, 4,5% - розничной торговли, 3,1% - строительства, 18,2% - предприятия других отраслей.
ИДО - агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в последующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.
Значение индекса более 100 означает преимущество позитивных экономических настроений в обществе, ниже 100 - негативных экономических настроений.
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