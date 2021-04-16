Министр финансов: Реформирование таможни идет по плану

План реформирования таможни утвержден почти год назад и идет по плану.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эфире проекта «Бизнес-Диалог» на телеканале «Первый Деловой», передает Укринформ.

Он отметил, что на сегодняшний день создано единое юридическое лицо таможни, много изменений происходит с точки зрения нормативно-правовой базы, в том числе вносятся изменения в Таможенный кодекс.

«Все процессы, которые сейчас происходят на таможне, достаточно четкие и прозрачные. Ожидание и запрос общества являются высокими. И, конечно, к таможенной системе у меня лично, как министра финансов, есть много вопросов. Поэтому частые кадровые изменения - это следствие того, что система требует изменений. И мы над ними работаем. Решения СНБО только подчеркивают важность этого вопроса для государства в целом. Сегодня таможня - номер один с точки зрения фокуса интереса и необходимости изменений», - рассказал Марченко.

Что касается тестирования работников таможни министр финансов сообщил, что в ближайшее время будет реализован пилотный проект совместно с иностранными партнерами, в частности с посольством Соединенных Штатов Америки.

По словам Марченко, будет проведена оценка добропорядочности, деловых качеств и профессиональных знаний таможенников. Этот процесс будет запущен на следующей неделе. Таможенники, которые пройдут эту переаттестацию, будут переведены в новую структуру.

В то же время министр подчеркнул важность наполнения бюджета вследствие успешной деятельности фискальных органов. Он обратил внимание, что сфера ответственности Минфина заключается в части формирования таможенной и налоговой политики.

«Мы обеспечиваем законодательное и нормативно-правовое регулирование этой сферы. То есть мы формируем политику в этой сфере. Реализацией политики занимается Государственная таможенная служба, подотчетная и подконтрольная Минфину. Поэтому это и наша зона ответственности, и здесь мы взаимодействуем с пограничной службой и другими правоохранительными органами, которые также причастны в той или иной степени к работе таможни», - отметил Марченко.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Укринформу, что реформа Государственной таможенной службы планируют завершить до конца года. Он также подчеркнул, что решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года о применении санкций против контрабандистов будет способствовать процессу реформирования таможни.

На очередном заседании СНБО 2 апреля 2021 года принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций) к ряду физических и юридических лиц. Этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности Украины предложения относительно применения персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам, подозреваемым в контрабандистской деятельности.

Сразу после заседания СНБО более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых - руководители таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей.

4 апреля 2021 года Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие соответствующее решение СНБО.

В декабре 2019 года в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба. Новая таможня - это фактически запущенный с нуля новый орган, который будет состоять из четырех ключевых элементов: современная европейская инфраструктура, одинаковые и понятные правила игры для всех, быстрый и удобный сервис, новая кадровая политика.