Рада внесла изменения в бюджет-2021, перераспределив расходы трех министерств

Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет-2021 и определила объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году. Он предусмотрен в законопроекте №5197-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 275 нардепов.

Ко второму чтению содержание закона значительно расширили. Сейчас он предусматривает перераспределение расходов трех министерств.

В первом чтении проект должен был урегулировать финансовое обеспечение из государственного бюджета работы восстановленного МинАП. Дополнительные средства от государства не понадобятся, ведь финансирование ведомства будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете-2021 для Минэкономики и Минэкологии.

На финансирование ведомства предусматривалось 6 713 257,1 тысячи гривен.

Ко второму чтению поступили предложения по перераспределению некоторых расходов, предусмотренных по общему фонду государственного бюджета.

Увеличиваются расходы потребления для Минэкономики по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере развития экономики, торговли и сельского хозяйства" на 5 552,6 тыс. грн (из них оплата труда - на 3 560,3 тыс. грн, коммунальные услуги и энергоносители - на 104,3 тыс. грн).

И на такую ​​же сумму уменьшаются расходы для Минагрополитики по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере агропромышленного комплекса", в том числе расходов потребления - на 5 454,4 тыс. грн (из них оплата труда - на 3 560,3 тыс. грн, коммунальные услуги и энергоносители - на 104,3 тыс. грн) и расходов развития - на 98,2 тыс. грн.

Для Министерства молодежи и спорта увеличили расходы по программе "Руководство и управление в сфере молодежи и спорта" на 10 338,8 тыс. грн (из них оплата труда - на 8 474,4 тыс. грн) и уменьшили расходы потребления на такую же ​​сумму по программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Министерству здравоохранения предлагалось увеличить расходы потребления по бюджетной программе "Специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, которая предоставляется общегосударственными заведениями здравоохранения" для финансового обеспечения деятельности Центра микрохирургии глаза на 138 746 тыс. грн.

И на такую ​​же сумму уменьшить расходы потребления по бюджетной программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

Однако в ходе рассмотрения в сессионном зале соответствующую правку поставили на подтверждение. За нее проголосовали лишь 217 парламентариев. Поэтому норму изъяли из закона.

Напомним, за основу Рада приняла этот закон в конце марта.