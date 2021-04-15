Госгеонедра продала разрешений почти на 69 миллионов гривень

Общая сумма ожидаемых поступлений в государственный бюджет от продажи 14 апреля 2021 года 11 специальных разрешений на пользование недрами составляет 68,7 млн грн, из них 50,1 млн грн - от продажи Фирташу титанового лота.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины.

"Общая стартовая цена лотов седьмого аукциона составляет 11646676 гривень. В ходе торгов она возросла в среднем в шесть раз - до 68702108 гривень. За самую высокую цену был реализован титановый лот - Селищанский участок титановых руд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за право приобрести специальное разрешение на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку залежей титановых руд соревновались три компании, среди них две частные и государственная. Победу одержало ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", предложив 50,1 грн.

Как информировал глава Госгеонедр Роман Опимах: "Мы подготовили для выставления на аукцион и опубликовали в Атласе девять участков с залежами титановых руд. По одному из них - Селищанскому участку - торги состоятся 14 апреля. Специальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку предлагается на 5 лет. Стартовая цена лота - более 3 млн гривень".

14 апреля 2021 года на седьмых электронных торгах недропользователи приобрели участки с залежами гранита и питьевых подземных вод с целью добычи полезных ископаемых; для геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки - подземные воды, известняк и титановые руды. Четыре янтароносных участка были проданы с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки с дальнейшей добычей.

Отмечается, что в целом в этом году недропользователи во время прозрачных торгов приобрели более 60 специальных разрешений на пользование недрами. Ожидаемые поступления в государственный бюджет составляют около 200 миллионов гривень.

Как сообщал Укринформ, председатель Госгеонедр Роман Опимах отмечал, что в 2020 году сумма поступлений от продажи спецразрешений составила 826 млн грн, а в 2021 году планируется привлечь не менее 750 млн грн по результатам электронных торгов.

Селищанский участок с залежами титановых руд расположен в Житомирской области, его площадь составляет 1857 гектаров. Суммарная мощность продуктивных пород Селищанского участка колеблется от 1,0 до 18,5 м при средней 10,0 м (5,5 м - в аллювиальных отложениях и 4,5 м - в коре выветривания). Содержание ильменита находится на уровне 50-70 кг/м3. Продуктивные горизонты залегают на разных глубинах - в северной части россыпи и на ее бортах они перекрыты 8-12 метровой толщей безрудных пород, в южной и центральной частях мощность безрудных пород достигает 20-25 м и в среднем по россыпи составляет 13 м. Технологические исследования в пределах Селищанского участка не проводились.