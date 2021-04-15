В Украине заявлены к открытию 28 торговых центров в 2021-2023гг

К открытию в 2021–2023 гг. заявлено 28 объектов общей площадью около 850 тыс. кв. м, сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, больше всего открытий планируется в столице: в 2021 году - Respublika (135 тыс. кв. м), XiT Mall (10 тыс. кв. м), Standart One (2,5 тыс. кв. м), в 2022 году - BalticSky, New Ray, April Mall, ТРЦ "Лукьяновка" и White Lines.

"В столице приближается первичное насыщения рынка – открытие любого крупноформатного торгового центра на фоне ограниченного ассортимента активных ритейлеров ощутимо влияет на показатель среднерыночной вакантности и затрудняет привлечение арендаторов", - сказал Олейник.

Эксперт добавил, что сейчас на 1 тыс. столичных жителей приходится 606 кв. м торговых площадей, или 2 142 на кв. км.

В Одессе в целом в ближайшие три года откроются ТРЦ общей площадью 196,3 тыс. кв. м. На этот год запланирован старт работы ТРЦ "Остров" и "Меркурий", в 2022-м –"Акварель", в 2023-м – "Сады Таирова", "Люстдорфский", "Ипподром" и Art Ville.

В Харькове в мае 2021 года планируется открыть ТРЦ Nikolsky (52 тыс. кв. м). В конце 2021 - начале 2022-го возможет старт Planeta Mall (70 тыс. кв. м), в 2022-м - "Караван Megastore" (61 тыс. кв. м).

Торговая недвижимость Винницы расширится тремя объектами: в 2021-м - sMall (9,5 тыс. кв. м) и Megamall (вторая очередь, 22 тыс. кв. м). В 2023-м будет крупное открытие ТРЦ "Бригантина" (50 тыс. кв. м).

На 2021-2023 гг. планируется открытие по два ТРЦ в Днепре и Житомире, по одному - в Хмельницком, Ужгороде, Каменец-Подольском.

Согласно исследованию UTG, самый низкий уровень насыщения торговыми площадями наблюдается в Запорожье (140 кв. м на 1 тыс. жителей), Чернигове (199 кв. м на 1 тыс. жителей), Николаеве (241 кв. м на 1 тыс. жителей). "Несмотря на низкий показатель обеспеченности, в 2021-2023 гг. в этих городах открытие новых ТРЦ не планируется", - сообщил Олейник.

Эксперт позитивно оценивает перспективы дальнейшего развития активных рынков, включая, прежде всего, города-миллионники и областные центры, где все еще сохраняется дефицит торговых помещений. По данным компании UTG, текущий потенциал неохваченного спроса в Киеве составляет 99 221 кв. м, в Днепре – 120 929 кв. м, Одессе - 96 397 кв. м, Харькове - 90 393 кв. м.

"Даже с учетом заявленных к открытию в 2021-2023 гг. объектов в Одессе и Днепре перспективный спрос для развития новых ТЦ все же останется", - отметил Олейник.