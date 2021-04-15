Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 3,8% и улучшил до 4% в 2022г

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП в 2021 году до 3,8% с 4,2% и улучшил до 4% в 2022 году.

"Экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности, из-за усиления карантинных ограничений. Учитывая потери от пандемии, Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%", – сообщается на сайте НБУ в четверг.

При этом в 2022-2023 годах рост экономики будет близок к 4%, отмечается в материалах НБУ.

Согласно им, в октябре-декабре 2020 года экономика почти достигла докризисного уровня, но в начале 2021 года ее возобновление замедлилось, во-первых, из-за новых карантинных ограничений, которые привели к спаду деловой активности. Вторым фактором послужил эффект более низких прошлогодних урожаев, который отобразился на показателях сельского хозяйства.

Как указал Нацбанк, усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны РФ повлекло за собой ухудшение показателей промышленности, несмотря на высокие цены на мировых товарных рынках.

По оценкам Нацбанка, в январе-марте этого года ожидается сокращение экономики, но, начиная с апреля-июня, экономика должна вернуться к устойчивому росту. К этому ее будет подталкивать потребительский спрос.

"Более сложные погодные условия января-февраля ослабили показатели строительства и транспорта. В то же время, по итогам марта, несмотря на "карантин красных зон", ожидается рост реального сектора экономики за счет эффекта низкой базы сравнения и фактического улучшения показателей предприятий", – отмечает НБУ.

НБУ также ожидает роста инвестиционного спроса на фоне оживления мировой экономики, указано в сообщении.