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В 2020 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, выросла до 53,4%
09:21 15.04.2021 |
В 2019 году доля местных товаров составляла 52,4%, в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, доля местных продовольственных составляет 79,4%, доля непродовольственных товаров - 32,9%.
Среди продовольственных товаров яйца местного производства составляют 99,1% от продаж, мясо - 96,5%, масло сливочное - 95,1%, молоко - 94,0%.
В то же время местные фрукты и овощи, свежие занимают 47,2% рынка.
Среди непродовольственных товаров самый незначительный процент занимают отечественные компьютеры - 3,7%, автомобили - 1,8%, мобильные телефоны - 0,2%.
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