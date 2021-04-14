Дефицит внешней торговли Украины товарами за 2 мес. сократился на 55,3% - Госстат

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 4,5% - до $8,475 млрд, импорт - на 0,5%, до $8,731 млрд.
Госстат уточняет, что в феврале-2021 по сравнению с январем-2021 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 4,3% – до $4,625 млрд, тогда как импорта - сократился на 1,1% - до $5,04 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале 2021 года было негативным и составило $415,1 млн, тогда как в предыдущем месяце сальдо также было негативным и составляло $665,1 млн.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-феврале-2021 составил 0,97 (в январе-феврале-2020 – 0,93).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-феврале 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|январь-февраль- 2021к январю- февралю-2020, %
|Импорт, млн $
|январь-февраль-2021 к январю-февралю-2020, %
|Всего¹
|8474,8
|104,5
|8731,3
|100,5
|Животные, продукты животного происхождения
|155,5
|94,3
|211,3
|111,8
|Продукты растительного происхождения
|1541,7
|76,8
|433,2
|100,5
|- зерновые культуры
|1321,6
|77,8
|45,3
|87,7
|Жиры животного и растительного происхождения
|1099,7
|112,6
|49,4
|109,4
|Готовые пищевые продукты
|567,4
|97,7
|405,4
|101,8
|Минеральные продукты
|1225
|157,5
|1590,4
|91,7
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|86
|58,2
|1499,8
|92,3
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|306
|108,4
|1230,2
|104,2
|Фармацевтическая продукция
|32,3
|96,2
|370
|97,7
|Удобрения
|61,2
|163,6
|170,6
|106,4
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|155,5
|139,1
|564,2
|111,9
|Кожевенное сырье
|26,6
|91,1
|44,6
|102,2
|Древесина и изделия из нее
|248,7
|112,9
|42,9
|92,3
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|66,2
|111,3
|203,4
|143,2
|Текстильные материалы и изделия
|130,5
|89,4
|337,1
|82,9
|Обувь
|29,2
|90,4
|109,4
|92,7
|Изделия из камня, гипса, цемента
|69,8
|110,7
|98,7
|95,4
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|22,1
|182,1
|33,4
|240,4
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|1749,9
|109,4
|456,2
|100,8
|- черные металлы
|1510
|108,2
|121,5
|87,3
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|774,4
|104,7
|1692,9
|100,9
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|270
|92,5
|852,3
|111,6
|Электрические машины
|504,4
|112,7
|840,6
|92
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|92,4
|63,6
|859,2
|97,4
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|21,7
|123
|834,8
|100,1
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|17,7
|86,1
|180,6
|129
|Разные промтовары
|180,8
|127,8
|163,2
|95,6
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны ООС
Данные: Госстат Украины