Дефицит внешней торговли Украины товарами за 2 мес. сократился на 55,3% - Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2021 года сократилось на 55,3% по сравнению с январем-февралем 2020 года - до $256,5 млн с $573,2 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 4,5% - до $8,475 млрд, импорт - на 0,5%, до $8,731 млрд.

Госстат уточняет, что в феврале-2021 по сравнению с январем-2021 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 4,3% – до $4,625 млрд, тогда как импорта - сократился на 1,1% - до $5,04 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале 2021 года было негативным и составило $415,1 млн, тогда как в предыдущем месяце сальдо также было негативным и составляло $665,1 млн.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-феврале-2021 составил 0,97 (в январе-феврале-2020 – 0,93).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-феврале 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ январь-февраль- 2021к январю- февралю-2020, % Импорт, млн $ январь-февраль-2021 к январю-февралю-2020, % Всего¹ 8474,8 104,5 8731,3 100,5 Животные, продукты животного происхождения 155,5 94,3 211,3 111,8 Продукты растительного происхождения 1541,7 76,8 433,2 100,5 - зерновые культуры 1321,6 77,8 45,3 87,7 Жиры животного и растительного происхождения 1099,7 112,6 49,4 109,4 Готовые пищевые продукты 567,4 97,7 405,4 101,8 Минеральные продукты 1225 157,5 1590,4 91,7 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 86 58,2 1499,8 92,3 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 306 108,4 1230,2 104,2 Фармацевтическая продукция 32,3 96,2 370 97,7 Удобрения 61,2 163,6 170,6 106,4 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 155,5 139,1 564,2 111,9 Кожевенное сырье 26,6 91,1 44,6 102,2 Древесина и изделия из нее 248,7 112,9 42,9 92,3 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 66,2 111,3 203,4 143,2 Текстильные материалы и изделия 130,5 89,4 337,1 82,9 Обувь 29,2 90,4 109,4 92,7 Изделия из камня, гипса, цемента 69,8 110,7 98,7 95,4 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 22,1 182,1 33,4 240,4 Недрагоценные металлы и изделия из них 1749,9 109,4 456,2 100,8 - черные металлы 1510 108,2 121,5 87,3 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 774,4 104,7 1692,9 100,9 Реакторы ядерные, котлы, машины 270 92,5 852,3 111,6 Электрические машины 504,4 112,7 840,6 92 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 92,4 63,6 859,2 97,4 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 21,7 123 834,8 100,1 Приборы и аппараты оптические, фотографические 17,7 86,1 180,6 129 Разные промтовары 180,8 127,8 163,2 95,6

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны ООС

Данные: Госстат Украины