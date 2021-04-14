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Госбюджет не выполнен по доходам с начала года на 35 миллиардов, – Счетная палата
16:00 14.04.2021 |
План поступлений общего фонда государственного бюджета за три месяца не выполнен на 34,7 млрд грн, или 9,3%.
Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение госбюджета в январе-марте по оперативной отчетности Государственной казначейской службы, передает пресс-служба ведомства.
Также он добавил, что в первом квартале госбюджет недополучил 2,7 млрд от приватизации госимущества. План не выполнен на 83%. От приватизации поступило 530 млн грн.
По его словам, основная причина невыполнения бюджета - неполучение средств от государственных внешних займов.
"В январе-марте размещение облигаций внешних государственных займов не совершалось и средства от международных финансовых организаций, в частности МВФ, не поступали. В результате общий фонд не получил 42 млрд грн, предусмзотренных планом поступлений от внешних заимствований", - отметил Пацкан.
Также он добавил, что при таких обстоятельствах непоступление внешних заимствований частично замещалось внутренними.
Так, увеличенный Министерством финансов на 37,8 млрд грн план внутренних заимствований в первом квартале выполнен полностью. От размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) в государственный бюджет поступило 118,7 млрд гривень. Объем ОВГЗ, которые находятся в обращении, увеличился на 23,3 млрд грн. При этом больше всего - в собственности нерезидентов - на 18,3 млрд грн (до 102,7 млрд грн). Поэтому их доля в общем объеме ОВГЗ, которые находятся в обращении, увеличилась с 8,5 до 10%. Это увеличивает риски дестабилизации финансовой ситуации в случае выхода нерезидентов с рынка внутренних заимствований.
Глава Счетной палаты отметил, что доходы общего фонда государственного бюджета составили 219,7 млрд грн, что на 9,9 млрд грн, или 4,7%, больше плана на отчетный период.
В частности, перевыполнены поступления: НДС с учетом бюджетного возмещения, рентной платы за пользование недрами, акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции), налога на прибыль предприятий.
Комментируя ситуацию с расходами общего фонда, Пацкан отметил, что план не выполнен на 23,1 млрд грн (или 8,3%). В частности, провели меньше плана расходов: на 4,3 млрд грн - на оплату труда с начислениями; на 1,9 млрд грн - на приобретение медикаментов и перевязочных материалов, продуктов питания; на 1,8 млрд грн - на социальное обеспечение.
Напомним, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,08 трлн грн, в том числе 959,85 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,18 трлн грн соответственно.
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