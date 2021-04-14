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Кабмин утвердил перечень выплат для компенсаций за их задержку
Кабинет министров на заседании в среду, 14 апреля, принял постановление, которым определены виды денежных доходов, за которые, в случае нарушения сроков их выплаты, производится компенсация.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Согласно постановлению, к таким выплатам отнесены:
* пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
* социальные выплаты;
* стипендии;
* заработная плата (денежное обеспечение);
* сумма индексации денежных доходов граждан;
* суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья;
* суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.
Как пояснили в Минсоцполитики, постановлением также уточняются источники выплаты такой компенсации за счет Фонда социального страхования.
Как сообщалось, в феврале Верховная Рада внесла изменения в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", определив исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих такой компенсации.
В Министерстве социальной политики тогда отмечали, что речь не идет о новой норме, а об уточнении существующей с 2000 года, которая предусматривает учет уровня инфляции при задержке выплат. Источник: https://biz.censor.net/n3259672
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