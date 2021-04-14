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Потребительские настроения украинцев в марте ухудшились
12:18 14.04.2021 |
Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, после роста в феврале на 8,4 пункта, в марте снизился на 1,3 п. - до 67,9 п. по 200-бальной шкале, свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.
"Наибольшее падение показал индекс целесообразности крупных покупок, который сократился на 7,2 п. Такое падение, вероятно, является реакцией на рост заболеваемости COVID-19 и нежелание тратить деньги при этих условиях", - сообщается на сайте агентства в среду.
Согласно исследованию, в апреле индекс текущего положения (ИТП) снизился на 5,5 п. - до 58,9 п., в частности, индекс текущего личного материального положения снизился на 3,9 п. (до 54,8 п.), а индекс целесообразности крупных покупок - на 7,2 п. (до 63 п.).
Помимо этого, индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц поднялся на 1,5 п. - до 73,7 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 1,6 п. (до 79,2 п.), индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года - на 0,2 п. (до 60,3 п.), а индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет - на 2,7 п. (81,4 п.).
В отчете Info Sapiens указывается, что в марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы сократился (улучшился - ИФ) на 2,6 п. - до 148,1 п., а индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,6 п. - до 187,8 п.
Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились - индекс девальвационных ожиданий сократился на 5,1 п. - до 134,3 п.
Как сообщалось, потребнастроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.
В январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 пунктов, в феврале - до 81,9 п. (к уровню мая-2019), в марте - до 73 п., в апреле - до 66,2 п., после чего возросли в мае - до 76,3 п. и вновь снизились в июне - до 65,1 п. После роста в июле на 1,7 пункта, в августе они улучшились на 1,8 п., а в сентябре - на 3,1 п., после чего в октябре ухудшились на 9,2 п., а в ноябре выросли до 65,7 п. а в декабре - до 65,9 п.
В январе 2021 года ИПН ухудшился до 60,7 п., а в феврале вырос до 69,1 п.
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