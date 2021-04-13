Посол Саудовской Аравии в Украине рассказал об инициативах страны в вопросах экологии и зеленой энергетике

В эксклюзивном заявлении для ИП «Украина по-арабски» посол Аль-Мусгер рассказал об инициативах Королевства детальнее, отметив, что их объявление выражают амбициозное видение руководства Саудовской Аравии по защите планеты, прекращению опустынивания, сохранению окружающей среды и защите будущих поколений, а также является четким указанием на заинтересованность руководства страны в защите и развитии окружающей среды как одной из целей видения на 2030 год.

Королевство Саудовская Аравия, стремясь защищать окружающую среду, бороться с изменением климата и противостоять экологическим вызовам, ставшим экономической угрозой для Региона, объявляет о начале двух инициатив - "Зеленая Саудовская Аравия" и "Зеленый Ближний Восток", которые будут определять направление движения Королевства и Региона в целом в защите Земли и природы.

Что такое инициатива "Зеленая Саудовская Аравия"?

Это национальная инициатива КСА, направленная на высадку 10 млрд деревьев в КСА в течение 10 лет, расширение площадей существующих заповедников Королевства на 30%, снижение выбросов диоксида углерода более чем на 4% от общемирового объема, разработку Плана проектов по возобновляемой энергетике, который позволит увеличить долю чистой энергии по производству энергии в Королевстве до 50% в 2030 году.

Что такое инициатива «Зеленый Ближний Восток"?

Это региональная инициатива, цель которой координировать усилия, чтобы существенно способствовать достижению глобальных целей борьбы с изменением климата посредством повышения эффективности углеводородных технологий в Регионе и запуска крупнейшего в мире плана по восстановлению лесов, который имеет целью высадить 50 млрд деревьев на Ближнем Востоке и в результате достичь уменьшения выбросов углерода.

Для достижения целей КСА будет действовать в партнерстве со странами-членами Совета сотрудничества стран Арабского залива, странами Ближнего Востока и другими заинтересованными странами и организациями, проводить ежегодный саммит под названием "Зеленая Ближневосточная инициатива" для обсуждения деталей инициатив и механизмов их реализации, поскольку полностью осознает вызовы, стоящих перед Регионом из-за дефицита воды, финансовых и технических ресурсов и географических трудностей.

Королевство готово помогать странам, которым не хватает ресурсов, обмениваться технологиями и опытом для уменьшения выбросов углерода и разработки инновационных методов полива с использованием переработанной воды, дождевой воды и нахождения иных решений.

В этом контексте КСА осуществило комплексную реструктуризацию экологического сектора, создало в 2019 году специальные силы, ответственные за вопросы экологической безопасности, повысило уровень охвата природных заповедников с 4% до более 14% площади Королевства. За последние 4 года Королевство увеличило растительный покров на своей территории на 40%, достигло наилучшего уровня выбросов диоксида углерода для стран-производителей нефти, успешно произвело и экспортировало 40 тонн синего аммиака в рамках поиска инновационных решений для производства чистой энергии и начало один из крупнейших в мире проектов по производству зеленого водорода в городе Ньюм стоимостью 5 млрд долларов США, с ежедневным производством около 650 тонн.

