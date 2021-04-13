Всеобщее декларирование: Гетманцев рассказал о законопроекте, который передали в Минфин

Всеобщее декларирование нужно внедрять не за счет штрафов и административных процедур, а за счет стимулирования. Соответствующий законопроект по реформированию налога на доходы физлиц уже направили в Министерство финансов.

Об этом рассказал в интервью Укринформу председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Несмотря на то, что я являюсь сторонником всеобщего декларирования, мы не будем этот вопрос пока рассматривать. Мы провели достаточно глубокую дискуссию и решили, что все же надо внедрять декларирование не за счет каких-то штрафов и административных процедур, а за счет стимулирования", - сказал депутат.

По словам Гетманцева, в комитете уже разработали соответствующий законопроект по реформированию налога на доходы физических лиц и направили его в Министерство финансов.

"В нем мы предусмотрели возможность для тех людей, которые подают декларации, воспользоваться большим количеством налоговых вычетов. Например, отдых в Украине до какой-то суммы можно отразить в декларации, уменьшить свой облагаемый налогом доход. Или содержание человека в возрасте старше 80-ти лет - также соответствующее вычитание, можно уменьшить свой облагаемый налогом доход", - рассказал он.

По словам Гетманцева, это стимулирует представление деклараций, заставляет человека вести свой «платежный баланс» и в конце концов - меняет отношения между государством и гражданином.