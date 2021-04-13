В I квартале поступления НДС выросли в 1,5 раза - налоговая

За первый квартал 2021 года в бюджет дополнительно поступило 18 млрд грн. Такие результаты достигнуты при фактическом отсутствии роста экономики.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко во время брифинга в Кабинете Министров, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Любченко, такой показатель - это реакция предпринимателей на создание прозрачных, честных и конкурентных условий ведения бизнеса. Легальный бизнес платит больше налогов, потому что получает большую долю рынка за счет детенизации.

«Все слышали о скрутках с НДС. Но на казначейском счете мы имеем НДС по итогам первого квартала в 1,5 раза больше, чем это было в прошлом году. И это не предел. Я не считаю это успехом, ведь впереди еще много работы. Особенно, когда понимаем, что только 40% потребительских расходов проходит через фискальный чек, а 60% потребления государство не контролирует. А это является одним из главных резервов, если не главным, поступлений в бюджет», - отметил Любченко.

Как сообщал Укринформ, по данным Министерства финансов, по платежам, уплату которых контролирует Государственная налоговая служба, в общий фонд госбюджета в первом квартале 2021 года поступило 128,7 млрд грн, расписание на квартал выполнено на 106,2% (+7,6 млрд грн), Государственная таможенная служба - 83,4 млрд грн, выполнение 103,7% (+3,0 млрд грн).