Финансовые новости
- |
- 13.04.21
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В I квартале поступления НДС выросли в 1,5 раза - налоговая
09:31 13.04.2021 |
За первый квартал 2021 года в бюджет дополнительно поступило 18 млрд грн. Такие результаты достигнуты при фактическом отсутствии роста экономики.
Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко во время брифинга в Кабинете Министров, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам Любченко, такой показатель - это реакция предпринимателей на создание прозрачных, честных и конкурентных условий ведения бизнеса. Легальный бизнес платит больше налогов, потому что получает большую долю рынка за счет детенизации.
«Все слышали о скрутках с НДС. Но на казначейском счете мы имеем НДС по итогам первого квартала в 1,5 раза больше, чем это было в прошлом году. И это не предел. Я не считаю это успехом, ведь впереди еще много работы. Особенно, когда понимаем, что только 40% потребительских расходов проходит через фискальный чек, а 60% потребления государство не контролирует. А это является одним из главных резервов, если не главным, поступлений в бюджет», - отметил Любченко.
Как сообщал Укринформ, по данным Министерства финансов, по платежам, уплату которых контролирует Государственная налоговая служба, в общий фонд госбюджета в первом квартале 2021 года поступило 128,7 млрд грн, расписание на квартал выполнено на 106,2% (+7,6 млрд грн), Государственная таможенная служба - 83,4 млрд грн, выполнение 103,7% (+3,0 млрд грн).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то должны помочь её членству не только на словах
|Новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара на 3 копейки
|Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги
|Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции - Гетманцев
|Airbus начал тестировать использование 100% возобновляемого авиатоплива
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.04.21
|Золото 13 апреля дешевеет четвертую торговую сессию подряд
|В I квартале поступления НДС выросли в 1,5 раза - налоговая
|Автоматическое списание долгов украинском: уже 7 банков получили доступ к системе
Это интересно
|В Европе вышел самый дешёвый электромобиль
|По прогнозу Juniper Research, к 2025 году более 1,4 млрд человек будут пользоваться распознаванием лиц для аутентификации платежей
|Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет $1500, но SpaceX продаёт его всего за $499
|Apple удалось урегулировать групповой иск на 5 млрд долларов
|NASA и SpaceX наметили пилотируемый запуск Crew-3 на 23 октября
|Lenovo представила Legion Phone Duel 2 — игровой смартфон за €799, который нужно использовать в горизонтальной ориентации
|Panasonic назвала батареи Tesla 4680 ключом к созданию доступных электромобилей за $25 000