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Пассажиропоток украинских аэропортов в I квартале сократился на 54,3%
08:58 13.04.2021 |
За январь-март 2021 года пассажиропотоки через аэропорты Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 54,3% - до 1840 тыс. человек.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Государственной авиационной службы.
Отмечается, что за первый квартал 2021 года на 55,4% сократился пассажиропоток украинских аэропортов в международном сообщении по сравнению с первым кварталом 2020 года и составил 1617,8 тыс. человек.
Согласно данным Госавиаслужбы, объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в январе-марте 2021 года сократились на 43,9% и составили 1089,7 тыс. чел., в том числе международные сократились на 43,9% и составили 980,3 тыс. чел.
В январе-марте 2020 года украинскими авиакомпаниями были выполнены 10,3 тысячи коммерческих рейсов (сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 37,6%), в т.ч. международных - 7,9 тысячи (сокращение - на 42,7%).
Как сообщал Укринформ, в марте 2020 года Украина временно приостановила в рамках карантинных мер из-за пандемии COVID-19 авиасообщение. С 5 июня прошлого года в Украине возобновили внутреннее авиасообщение и 15 июня - международное.
Количество полетов в воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Украины, в 2020 году составило 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за 2019 год.
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