Рост цен промпроизводителей в Украине в марте замедлился до 1,6% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам марта 2021 года цены в промышленности выросли на 26,3%, по итогам февраля - на 26,6%, по итогам января 2021 года – на 17,6%.
В первом квартале 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 23,5%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в марте к февралю 2021 года выросли на 0,6%, при поставках за пределы страны - на 4,7%.
По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 2,3%, рост цен в добыче металлических руд составил 5,8%, каменного угля - 1,8%, тогда как в добыче сырой нефти и природного газа, продукция подешевела на 2%.
Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 14,2%, химических веществ и химической продукции – на 9,9%, в металлургии – на 4,6%, производстве товаров промежуточного потребления – на 4,2%, товаров краткосрочного использования – на 3,7%, в перерабатывающей промышленности – на 3,8%.
Снижение цен зафиксировано в поставках электроэнергии, газа, пара – на 5,5%, производстве энергии - на 2,9%,
Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2021 г.¹ к февралю 2021 г., %
|Всего в марте 2021-к февралю 2021
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|101.6
|100.6
|104.7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102.3
|104.1
|97.6
|Добыча каменного угля
|101.8
|101.8
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|98.0
|98.0
|-
|Добыча металлических руд
|105.8
|119.1
|97.5
|Перерабатывающая промышленность
|103.8
|102.8
|106.2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|104.0
|102.4
|108.1
|производство мяса и мясных продуктов
|102.4
|102.5
|99.2
|производство молочных продуктов
|101.4
|101.6
|99.5
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|101.9
|101.9
|102.3
|производство сахара
|104.7
|104.8
|к/c
|производство напитков
|101.6
|101.6
|101.6
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.8
|101.0
|99.8
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|102.0
|102.8
|100.6
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|114.2
|115.5
|103.1
|Производство химических веществ и химической продукции
|109.9
|105.0
|118.9
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|101.8
|101.8
|101.3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.9
|101.1
|99.6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|104.6
|102.5
|106.6
|Машиностроение
|100.8
|101.2
|100.0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|99.9
|99.8
|100.2
|Производство электрооборудования
|101.3
|101.7
|99.3
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.4
|100.5
|100.2
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|101.1
|101.8
|100.0
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|94.5
|94.5
|-
|Товары промежуточного потребления
|104.2
|104.3
|104.1
|Инвестиционные товары
|101.2
|101.5
|100.1
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|103.7
|102.2
|107.9
|Потребительские товары длительного пользования
|100.2
|100.6
|99.3
|Энергия
|97.1
|97.0
|103.1
Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2021 года¹ к марту 2020 г., %
|Всего в марте 2021-к марту 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|126.3
|120.1
|153.4
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|183.0
|177.4
|192.5
|Добыча каменного угля
|114.6
|114.6
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|161.2
|161.2
|-
|Добыча металлических руд
|239.9
|282.1
|203.0
|Перерабатывающая промышленность
|126.9
|119.8
|146.2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|130.3
|122.2
|158.5
|производство мяса и мясных продуктов
|109.7
|109.7
|105.8
|производство молочных продуктов
|108.3
|107.3
|117.8
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|115.4
|115.7
|111.9
|производство сахара
|175.3
|179.6
|к/c
|производство напитков
|104.7
|104.7
|110.0
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102.2
|101.1
|106.5
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|111.6
|111.7
|111.6
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|152.5
|154.3
|133.1
|Производство химических веществ и химической продукции
|146.7
|124.9
|200.1
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|112.4
|113.0
|106.5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|105.0
|104.8
|107.4
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|147.7
|136.9
|159.2
|Машиностроение
|103.3
|103.0
|104.2
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|102.9
|103.6
|100.8
|Производство электрооборудования
|109.0
|109.0
|107.8
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|105.2
|104.4
|106.4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|99.3
|98.5
|101.9
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|101.6
|101.6
|-
|Товары промежуточного потребления
|147.4
|138.0
|162.3
|Инвестиционные товары
|104.5
|105.0
|104.1
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|126.0
|118.5
|155.2
|Потребительские товары длительного пользования
|113.6
|114.7
|111.5
|Энергия
|114.0
|113.7
|133.1
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований закона Украины "О Государственной статистике" касаемо конфиденциальности статистической информации.