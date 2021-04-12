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Послы G7 напомнили Шмыгалю об условиях программы МВФ и макрофина ЕС
09:07 12.04.2021 |
Послы стран Группы семи провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шыгалем и подчеркнули важность выполнения условий программы МВФ и макрофинансовой помощи ЕС.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.
"Вчера послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили свою поддержку усилий Украины по внедрению реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", - говорится в заявлении.
"Послы G7 признали ежедневные вызовы борьбы с COVID-19. Они обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики Украины. Они также призваои Украину делать дальнейший вклад в глобальные усилия по противодействию изменению климата", - отмечается в заявлении.
Ранее в правительстве заявляли, что считают важным для себя возобновление сотрудничества с МВФ до середины года, ведь в противном случае Украина теряет второй транш макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро.
Как известно, Украина и ЕС 23 июля 2020 года официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.
Половину средств Брюссель согласился перечислить без дополнительных условий, и Украина уже получила их в декабре 2020 года. Для получения следующих 600 млн Киев должен провести ряд реформ.
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